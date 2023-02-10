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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.
Но ее содержат.

Навіщо?
А хтось же за це сплачує...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55

  Denik написав:Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.

Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року)

Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра".
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.

В США лише відсотків 20 газу йде на експорт. Інші 80 - внутрішній ринок. Весь цей газ видобувається кількома тисячами компаній, плюс гроші ще має кілька десятків тисяч фермерів на чий землі це відбувається. Тобто бенефіціарів від високих цін на газ кілька сот тисяч людей. В масштабі 330 млн. населення - це 0.1%.
У випадку України від високих цін на зерно в Україні бенефіціарами є кілька мільйонів людей- фермери та агрохолдінги, власники паїв, сфера транспорту, включаючи Укрзалізницю зі 260 тис. співробітників та працівників та власників експортних терміналів, елеваторів та зерносушарок. Тобто десь до 10% від населення заробляють у випадку високих цін на зерно.
В цьому і відмінність нафтогазу від АПК. В Нафтогазі працюють насоси, в АПК - люди.
Denik
 
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  #<1 ... 402403404405
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