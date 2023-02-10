Навіщо?
А хтось же за це сплачує...
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55
Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра".
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:37
Re: Еміграція, заробітчанство
В США лише відсотків 20 газу йде на експорт. Інші 80 - внутрішній ринок. Весь цей газ видобувається кількома тисячами компаній, плюс гроші ще має кілька десятків тисяч фермерів на чий землі це відбувається. Тобто бенефіціарів від високих цін на газ кілька сот тисяч людей. В масштабі 330 млн. населення - це 0.1%.
У випадку України від високих цін на зерно в Україні бенефіціарами є кілька мільйонів людей- фермери та агрохолдінги, власники паїв, сфера транспорту, включаючи Укрзалізницю зі 260 тис. співробітників та працівників та власників експортних терміналів, елеваторів та зерносушарок. Тобто десь до 10% від населення заробляють у випадку високих цін на зерно.
В цьому і відмінність нафтогазу від АПК. В Нафтогазі працюють насоси, в АПК - люди.
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