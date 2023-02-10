Навіщо?
А хтось же за це сплачує...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55
Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???
Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.
Те саме з газом в США.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра".
Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:37
Re: Еміграція, заробітчанство
В США лише відсотків 20 газу йде на експорт. Інші 80 - внутрішній ринок. Весь цей газ видобувається кількома тисячами компаній, плюс гроші ще має кілька десятків тисяч фермерів на чий землі це відбувається. Тобто бенефіціарів від високих цін на газ кілька сот тисяч людей. В масштабі 330 млн. населення - це 0.1%.
У випадку України від високих цін на зерно в Україні бенефіціарами є кілька мільйонів людей- фермери та агрохолдінги, власники паїв, сфера транспорту, включаючи Укрзалізницю зі 260 тис. співробітників та працівників та власників експортних терміналів, елеваторів та зерносушарок. Тобто десь до 10% від населення заробляють у випадку високих цін на зерно.
В цьому і відмінність нафтогазу від АПК. В Нафтогазі працюють насоси, в АПК - люди.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:48
в Австрии можно прийти напрямую к любому специалисту по госстраховке.
не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6
Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:59
Лучше отдавать по 100-200-300 евро ежемесячно "в никуда"? Я бы предпочел ничего не отдавать, если все равно услуги недоступны.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:11
Здоровому человеку конечно лучше ничего никуда не отдавать.
Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.
А в Австрии цисплатин не продается в аптеках, потому что никому и в голову не приходит предложить его покупать пациентам. Его просто капают в больницах, если нужно. По цене 0 для пациента. И все остальное по цене 0. Столько, сколько нужно. 5-7-10 лет. Включая медикаменты, осмотры, анализы, обследования, операции и пр., и пр. А в Украине люди квартиры продают, чтобы рак лечить.
Но медицина у нас конечно лучше.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|