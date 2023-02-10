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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 403404405406> Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:51 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.

Но ее содержат. У второго приятеля мать - очень пожилая женщина - лет 80 - упала ударилась и потеряла сознание - лежит в коме уже три года - лежит в больнице, вообще-то превратилась - не дай Бог - в овощь.Но ее содержат.

Навіщо?

А хтось же за це сплачує... Навіщо?А хтось же за це сплачує... Denik Повідомлень: 1867 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:55 Denik написав: Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу. Саме тому я кажу, що американцям доведеться конкурувати за цей газ ще з 1 млрд найбагатшого населення світу.

Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???

Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.

Те саме з газом в США. Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.Те саме з газом в США. andrijk777

Повідомлень: 4441 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:19 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року) Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року)

Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра". Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра". slonomag Повідомлень: 212 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???

Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.

Те саме з газом в США. Ну що означає "конкурувати", якщо ти сам лідер добутку/експорту газу???Ось Україна також "конкурує" на ринку зерна зі всім світом і що? Та пофіг з ким ми конкуруємо, нам чим дорожче зерно(в світі) тим краще.Те саме з газом в США.

В США лише відсотків 20 газу йде на експорт. Інші 80 - внутрішній ринок. Весь цей газ видобувається кількома тисячами компаній, плюс гроші ще має кілька десятків тисяч фермерів на чий землі це відбувається. Тобто бенефіціарів від високих цін на газ кілька сот тисяч людей. В масштабі 330 млн. населення - це 0.1%.

У випадку України від високих цін на зерно в Україні бенефіціарами є кілька мільйонів людей- фермери та агрохолдінги, власники паїв, сфера транспорту, включаючи Укрзалізницю зі 260 тис. співробітників та працівників та власників експортних терміналів, елеваторів та зерносушарок. Тобто десь до 10% від населення заробляють у випадку високих цін на зерно.

В цьому і відмінність нафтогазу від АПК. В Нафтогазі працюють насоси, в АПК - люди. В США лише відсотків 20 газу йде на експорт. Інші 80 - внутрішній ринок. Весь цей газ видобувається кількома тисячами компаній, плюс гроші ще має кілька десятків тисяч фермерів на чий землі це відбувається. Тобто бенефіціарів від високих цін на газ кілька сот тисяч людей. В масштабі 330 млн. населення - це 0.1%.У випадку України від високих цін на зерно в Україні бенефіціарами є кілька мільйонів людей- фермери та агрохолдінги, власники паїв, сфера транспорту, включаючи Укрзалізницю зі 260 тис. співробітників та працівників та власників експортних терміналів, елеваторів та зерносушарок. Тобто десь до 10% від населення заробляють у випадку високих цін на зерно.В цьому і відмінність нафтогазу від АПК. В Нафтогазі працюють насоси, в АПК - люди. Denik Повідомлень: 1867 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:48 slonomag написав: Faceless написав: Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року) Іспанія - те саме. Мало того, це в нас можна одразу до вузькопрофільного спеціаліста звернутися, там - ні, спочатку відстій в черзі і запишись на прийом на хз коли до "передаста", щоб він направив до вузькопрофільного з прийомом ще через тижні чи місяці (описано з реального досвіду колеги минулого року)

Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра". Да, так и есть. К терапевту неделю ждешь очередь, потом еще месяц к специалисту. Ну или по скорой - там быстрее ) У частников кстати тоже очередь на месяц, нет как в Украине "приходите послезавтра".



в Австрии можно прийти напрямую к любому специалисту по госстраховке.



не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6



Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить? в Австрии можно прийти напрямую к любому специалисту по госстраховке.не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить? adeges Повідомлень: 4138 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:59 adeges написав: не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6



Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить? не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить?

Лучше отдавать по 100-200-300 евро ежемесячно "в никуда"? Я бы предпочел ничего не отдавать, если все равно услуги недоступны. Лучше отдавать по 100-200-300 евро ежемесячно "в никуда"? Я бы предпочел ничего не отдавать, если все равно услуги недоступны. Gastarbaiter Повідомлень: 2366 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 19:11 Gastarbaiter написав: adeges написав: не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6



Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить? не буду спорить, что у нас все быстро можно, и иногда даже сегодня на сегодня. я за 2 недели обегал 7 разных специалистов и прошел десяток обследований - это абсолютно не представимо на западе. но это был Медиком, и я платил только 22.5% от полной цены и потратил тысяч 5-6Медиком не может себе позволить 99% населения. про государственную систему здравоохранения будем спорить?

Лучше отдавать по 100-200-300 евро ежемесячно "в никуда"? Я бы предпочел ничего не отдавать, если все равно услуги недоступны. Лучше отдавать по 100-200-300 евро ежемесячно "в никуда"? Я бы предпочел ничего не отдавать, если все равно услуги недоступны.



Здоровому человеку конечно лучше ничего никуда не отдавать.



Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.



А в Австрии цисплатин не продается в аптеках, потому что никому и в голову не приходит предложить его покупать пациентам. Его просто капают в больницах, если нужно. По цене 0 для пациента. И все остальное по цене 0. Столько, сколько нужно. 5-7-10 лет. Включая медикаменты, осмотры, анализы, обследования, операции и пр., и пр. А в Украине люди квартиры продают, чтобы рак лечить.



Но медицина у нас конечно лучше. Здоровому человеку конечно лучше ничего никуда не отдавать.Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.А в Австрии цисплатин не продается в аптеках, потому что никому и в голову не приходит предложить его покупать пациентам. Его просто капают в больницах, если нужно. По цене 0 для пациента. И все остальное по цене 0. Столько, сколько нужно. 5-7-10 лет. Включая медикаменты, осмотры, анализы, обследования, операции и пр., и пр. А в Украине люди квартиры продают, чтобы рак лечить.Но медицина у нас конечно лучше. adeges Повідомлень: 4138 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:16 airmax78 написав: rjkz написав: Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась. Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

А що в нас з будівельниками? А що в нас з будівельниками?



Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.

Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.

Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.

У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.

Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.

С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.

Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.

Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.

А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.

Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. rjkz

Повідомлень: 14212 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7451 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:22 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Я Вас огорчу.

В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.

В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень. Я Вас огорчу.В Украине и за деньги нет даже близко того уровня медицины, который в СЩА.В США самые бедные имеют медикейд, который дает такой доступ к медицине, что средний класс обзавидуется, если у него страховка не очень.

Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу.

А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше. Википедия говорит, что часть штатов не приняли эту программу.А что касается Европы, то тут проблема с врачами. Толку с того, что с меня удерживают ежемесячно пару сотен евро на гос. страховку и дополнительно работодатель оплачивает пакет в сети клиник, если ни там, ни там невозможно попасть к врачу? Или месяц ловить возможность записаться на прием через 1-2-6 месяцев, или идти за деньги (и то, даже за деньги не факт, что будут сроки не через пару недель). И, насколько я знаю, такая проблема не только в Польше.



Да, в республиканских штатах урезанный медикейд.

Но если жизнь не удалась, тто можно переехать в демократический.

Есть еще обамакер - это страховка для тех...у кого нет страховки. И тоже очень неплохо покрывает. Да, в республиканских штатах урезанный медикейд.Но если жизнь не удалась, тто можно переехать в демократический.Есть еще обамакер - это страховка для тех...у кого нет страховки. И тоже очень неплохо покрывает. rjkz

Повідомлень: 14212 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7451 раз. Подякували: 4493 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:38 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает. Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A6%D0%B8%D1% ... macy/kiev/

Якась фігня, бо є у 8 аптеках в Києві від 450 грн.

В мене біля будинку в державній амбулаторії в 2019 році можна було зробити ЕКГ, розгорнутий аналіз крові, поставити крапельницю та багато чого іншого. Якась фігня, бо є у 8 аптеках в Києві від 450 грн.В мене біля будинку в державній амбулаторії в 2019 році можна було зробити ЕКГ, розгорнутий аналіз крові, поставити крапельницю та багато чого іншого. Denik Повідомлень: 1867 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 403404405406> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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