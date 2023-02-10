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#<1 ... 403404405406 Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:50 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась. Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

А що в нас з будівельниками? А що в нас з будівельниками?



Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.

Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.

Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.

У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.

Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.

С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.

Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.

Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.

А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.

Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать.

Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах? Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах? airmax78 Повідомлень: 41863 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:03 Denik написав: adeges написав: Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает. Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A6%D0%B8%D1% ... macy/kiev/

Якась фігня, бо є у 8 аптеках в Києві від 450 грн.

В мене біля будинку в державній амбулаторії в 2019 році можна було зробити ЕКГ, розгорнутий аналіз крові, поставити крапельницю та багато чого іншого. Якась фігня, бо є у 8 аптеках в Києві від 450 грн.В мене біля будинку в державній амбулаторії в 2019 році можна було зробити ЕКГ, розгорнутий аналіз крові, поставити крапельницю та багато чого іншого.



Да, со среды есть. Здоровья вам лечиться в державных клиниках!



Зы но судя по тому, что вчера было в 500 аптеках, а сегодня в 8, это ненадолго Да, со среды есть. Здоровья вам лечиться в державных клиниках!Зы но судя по тому, что вчера было в 500 аптеках, а сегодня в 8, это ненадолго adeges Повідомлень: 4139 З нами з: 14.03.06 Подякував: 336 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лют, 2023 00:21 airmax78 написав: :?: rjkz написав: airmax78 написав: А що в нас з будівельниками? А що в нас з будівельниками?



Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.

Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.

Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.

У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.

Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.

С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.

Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.

Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.

А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.

Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать.

Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах? :?:Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?



Какой графен-бетон?

Чистые алмазы.

Вагонными нормами.

Так что там с будивельниками? Какой графен-бетон?Чистые алмазы.Вагонными нормами.Так что там с будивельниками? rjkz

Повідомлень: 14214 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7456 раз. Подякували: 4494 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 403404405406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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