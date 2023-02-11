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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 21:50

:?:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.

А що в нас з будівельниками?


Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.
Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.
Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.
У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.
Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.
С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.
Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.
Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.
А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.
Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. :mrgreen:

Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 23:03

  Denik написав:
  adeges написав:Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A6%D0%B8%D1% ... macy/kiev/
Якась фігня, бо є у 8 аптеках в Києві від 450 грн.
В мене біля будинку в державній амбулаторії в 2019 році можна було зробити ЕКГ, розгорнутий аналіз крові, поставити крапельницю та багато чого іншого.


Да, со среды есть. Здоровья вам лечиться в державных клиниках!

Зы но судя по тому, что вчера было в 500 аптеках, а сегодня в 8, это ненадолго
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 00:21

  airmax78 написав::?:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А що в нас з будівельниками?


Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.
Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.
Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.
У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.
Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.
С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.
Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.
Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.
А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.
Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. :mrgreen:

Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?


Какой графен-бетон?
Чистые алмазы.
Вагонными нормами. :lol:
Так что там с будивельниками?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:24

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  airmax78 написав::?:
  rjkz написав:
Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е.
Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы.
Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.
У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10.
Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек.
С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3.
Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли.
Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов.
А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги.
Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать. :mrgreen:

Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?


Какой графен-бетон?
Чистые алмазы.
Вагонными нормами.
Так что там с будивельниками?
Пожовтіли і відпали :|
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:59

Re: Еміграція, заробітчанство

У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.
Поколение преподов-фанатов уже ушло.
Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:29

  beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.
Поколение преподов-фанатов уже ушло.
Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?

Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.

За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.
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