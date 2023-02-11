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rjkz написав:Образование, равно как и медицина в Украине- больше смахивает на профанацию. НЕ думаю, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась.
А що в нас з будівельниками?
Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е. Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы. Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса. У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10. Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек. С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3. Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли. Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов. А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги. Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать.
Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?
adeges написав:Но потом случается например рак, и в Украине ты узнаешь, что такое Цисплатин. А его просто нет пару месяцев в продаже, и можно получить курс в частной клинике, и то не в каждой, за 20,000 грн за 2 капельницы. А купленный за границей цисплатин госклиника не будет капать. И никакая страховка рак в Украине не покрывает.
Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е. Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы. Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса. У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10. Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек. С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3. Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли. Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов. А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги. Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать.
Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?
Какой графен-бетон? Чистые алмазы. Вагонными нормами. Так что там с будивельниками?
rjkz написав: Да то-же самое, что когда-то произошло с учителями и врачами в 90-е. Лучшие уже лет 10 как стройными рядами и колоннами делают ноги в Германию и другую Европу, рукожопы и алканавты остаются или их выкидывают из Европы. Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса. У меня деканом был неподкупный и ныне покойный Шкилев, который на первом курсе отчислял около 30% студентов, на втором еще около 10. Когда его не стало, стал деканом более ...лояльный к студентам человек. С преподами то-же самое. Сопромат и теормех с первого раза сдавало около 10% студентов...то есть, из группы 30 человек сдавало 3. Было очень тяжело учиться, но те кто доползал до диплома уже из себя что-то представляли. Я чуть не вылетел на втором курсе, но с горем пополам вышел и сдал сессию. Правла за неделю спал всего 9 часов. А диплом уже защитил на отлично и мой руководитель проекта пригласил меня в аспирантуру. К сожалению, в середине 90-х это можно было считать хобби, а не работой, времена были тяжелые. Поэтому я предпочел идти на стройку и уже менее чем через год руководил украинской частью проекта за рубежом вместе 3-мя европейскими компаниями из разных стран. К своей гордости, могу сказать, что фактически нам досталась заваленная по срокам работа и никто не верил, что мы вытянем, но мои рабочие за 20 дней до дедлайна уехали в Киев, а я остался с 2-мя (на всякий случай) подписывать бумаги. Теперь и меня нет в Украине. Начинайте рыдать.
Кто-то еще сомневается, что rjkz синтезировал графен-бетон на лабах?
Какой графен-бетон? Чистые алмазы. Вагонными нормами. Так что там с будивельниками?
У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
rjkz написав:Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.
За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.
beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
Тестерам пару штук баксов в месяц после курсов однозначно не светит. Разве что сеньорам-тимлидам с N лет опыта.
beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
Тестерам пару штук баксов в месяц после курсов однозначно не светит. Разве что сеньорам-тимлидам с N лет опыта.
Уже писал, племяш жены тестером 4 куе тут тестером фрилансером гребет, поначалу, да, пару лет по галерам за жрат поныкался пока опыта набрался. Пы. Сы. А инженеру это ни в кратко-ни в дрлговременной перспективе это не светит.
rjkz написав:Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.
За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.
Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего. Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома. Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы.