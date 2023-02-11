rjkz написав:Дюрі-бачі написав:
За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.
Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего.
Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома.
Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы.
В бытность мою студиком Львовского политехе переделал кучу курса ей и расчеток, но то все были копейки. У мну одногрупник имел дядю доцента, тот ему подгонял тупых студиком и с архива приносил нужный диплом и тот его,, типа делал " тому студику, тож изготовление диплома +способствование защите стоило 150$(но у нас был механический факультет, Тож без балды нужно было начертить 8-10 форматов А1) То была середина, конец 90-х. У мну бабла столько не было, и нам кафедральный инженер с которым с мы пили водку и играли в преферанс посоветовал подойти к завархивом в библиотеке. Где мне дали списочек архивных дипломов и всего за 40 бачей дали мне выбранный диплом на две недельки. В принципе на преддипломной практике на Автопогрузчике я чертежи и до того попередирал, так, что больше интересовала пояснительная записка.