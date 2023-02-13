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#<1 ... 404405406407 Додано: Суб 11 лют, 2023 17:36 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса. Кум моего друга, преподает сейчас в КИСИ, ныне КНУБА, говорит, что по сравнению с началом 90-х и качество преподавания и качество студентов упали ниже плинтуса.

За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування. За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.



Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего.

Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома.

Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы. Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего.Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома.Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы.

В бытность мою студиком Львовского политехе переделал кучу курса ей и расчеток, но то все были копейки. У мну одногрупник имел дядю доцента, тот ему подгонял тупых студиком и с архива приносил нужный диплом и тот его,, типа делал " тому студику, тож изготовление диплома +способствование защите стоило 150$(но у нас был механический факультет, Тож без балды нужно было начертить 8-10 форматов А1) То была середина, конец 90-х. У мну бабла столько не было, и нам кафедральный инженер с которым с мы пили водку и играли в преферанс посоветовал подойти к завархивом в библиотеке. Где мне дали списочек архивных дипломов и всего за 40 бачей дали мне выбранный диплом на две недельки. В принципе на преддипломной практике на Автопогрузчике я чертежи и до того попередирал, так, что больше интересовала пояснительная записка. В бытность мою студиком Львовского политехе переделал кучу курса ей и расчеток, но то все были копейки. У мну одногрупник имел дядю доцента, тот ему подгонял тупых студиком и с архива приносил нужный диплом и тот его,, типа делал " тому студику, тож изготовление диплома +способствование защите стоило 150$(но у нас был механический факультет, Тож без балды нужно было начертить 8-10 форматов А1) То была середина, конец 90-х. У мну бабла столько не было, и нам кафедральный инженер с которым с мы пили водку и играли в преферанс посоветовал подойти к завархивом в библиотеке. Где мне дали списочек архивных дипломов и всего за 40 бачей дали мне выбранный диплом на две недельки. В принципе на преддипломной практике на Автопогрузчике я чертежи и до того попередирал, так, что больше интересовала пояснительная записка. Bolt Повідомлень: 1602 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лют, 2023 22:35 Bolt написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування. За 90-і не скажу, тоді пішки під стіл ходив, але якщо порівняти як я вчився в 00-х -10-х, і як я вчу сучасних студентів, то 1/4 студентів вчиться значно краще ніж я (зокрема через доступність інформації, коли щось незрозуміло), а 3/4 просто просиджують штани. І головна проблема що вигнати студента майже неможливо - керівництво університету не хоче зменшення фінансування.



Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего.

Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома.

Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы. Как не трудно догадаться, в 90-е не было Интернета, не откуда было скачивать готовые решения. Приходилось все самим. Приходишь в библиотеку, берешь справочники, методички и тп и сидишь, работаешь. Сам разбираешься, в голове остается много чего.Были, конечно, ушлые ребята, которые или платили бедным студентам, чтобы им все делали или находили концы на кафедрах, чтобы нашли им готовые проекты, козлили (если это слово Вам о чем-то говорит)и с горем пополам хромали до диплома.Но до конца таких дошло единицы. Да и в целом их было единицы.

В бытность мою студиком Львовского политехе переделал кучу курса ей и расчеток, но то все были копейки. У мну одногрупник имел дядю доцента, тот ему подгонял тупых студиком и с архива приносил нужный диплом и тот его,, типа делал " тому студику, тож изготовление диплома +способствование защите стоило 150$(но у нас был механический факультет, Тож без балды нужно было начертить 8-10 форматов А1) То была середина, конец 90-х. У мну бабла столько не было, и нам кафедральный инженер с которым с мы пили водку и играли в преферанс посоветовал подойти к завархивом в библиотеке. Где мне дали списочек архивных дипломов и всего за 40 бачей дали мне выбранный диплом на две недельки. В принципе на преддипломной практике на Автопогрузчике я чертежи и до того попередирал, так, что больше интересовала пояснительная записка. В бытность мою студиком Львовского политехе переделал кучу курса ей и расчеток, но то все были копейки. У мну одногрупник имел дядю доцента, тот ему подгонял тупых студиком и с архива приносил нужный диплом и тот его,, типа делал " тому студику, тож изготовление диплома +способствование защите стоило 150$(но у нас был механический факультет, Тож без балды нужно было начертить 8-10 форматов А1) То была середина, конец 90-х. У мну бабла столько не было, и нам кафедральный инженер с которым с мы пили водку и играли в преферанс посоветовал подойти к завархивом в библиотеке. Где мне дали списочек архивных дипломов и всего за 40 бачей дали мне выбранный диплом на две недельки. В принципе на преддипломной практике на Автопогрузчике я чертежи и до того попередирал, так, что больше интересовала пояснительная записка.



Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться.

Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были.

А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода.

Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет.

МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне.

Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет.

Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили. Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться.Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были.А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода.Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет.МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне.Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет.Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили. rjkz

Повідомлень: 14222 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7472 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лют, 2023 23:20 rjkz

Такой аттракцион идиотизма был в 96м году, когда стипендию плавно подняли с 650ти до 970тыс купонов при курсе 193тыс и конкретно на моей кафедре мировые светила(один даже друг и одногруппник Кучмы по мехмату в ДГУ) получали от силы 150 долларов(30лямов) со всеми доплатами за труды на благо рухнувшей от талонов на сахар "родины"?

Если чё - диплом обошёлся в триста новым курсом или 700 старым прекрасной весной 99го. В аварию малость в марте попал(почти как папа Чорновил в те же дни) и немного пришлось с переломами дома полежать, а не предзащиты делать. барабашов Повідомлень: 2993 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лют, 2023 00:41 барабашов написав: rjkz

Такой аттракцион идиотизма был в 96м году, когда стипендию плавно подняли с 650ти до 970тыс купонов при курсе 193тыс и конкретно на моей кафедре мировые светила(один даже друг и одногруппник Кучмы по мехмату в ДГУ) получали от силы 150 долларов(30лямов) со всеми доплатами за труды на благо рухнувшей от талонов на сахар "родины"?

Если чё - диплом обошёлся в триста новым курсом или 700 старым прекрасной весной 99го. В аварию малость в марте попал(почти как папа Чорновил в те же дни) и немного пришлось с переломами дома полежать, а не предзащиты делать. Такой аттракцион идиотизма был в 96м году, когда стипендию плавно подняли с 650ти до 970тыс купонов при курсе 193тыс и конкретно на моей кафедре мировые светила(один даже друг и одногруппник Кучмы по мехмату в ДГУ)(30лямов) со всеми доплатами за труды на благо рухнувшей от талонов на сахар "родины"?Если чё - диплом обошёлся в триста новым курсом или 700 старым прекрасной весной 99го. В аварию малость в марте попал(почти как папа Чорновил в те же дни) и немного пришлось с переломами дома полежать, а не предзащиты делать.

150 долларов в 1996 были неплохие деньги, я зарабатывал больше(параллельно учась на дневном в своем ВУЗе), а мой отец - примерно столько.

И судя по тому, что оканчивали ВУЗ в 1999 - Вы несколько младше меня(это к тому, что уже дважды пытались угадать мой возраст). Это, конечно, если попали в ВУЗ сразу после школы 150 долларов в 1996 были неплохие деньги, я зарабатывал больше(параллельно учась на дневном в своем ВУЗе), а мой отец - примерно столько.И судя по тому, что оканчивали ВУЗ в 1999 - Вы несколько младше меня(это к тому, что уже дважды пытались угадать мой возраст). Это, конечно, если попали в ВУЗ сразу после школы Damien

Повідомлень: 940 З нами з: 28.04.20 Подякував: 709 раз. Подякували: 755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лют, 2023 02:06 барабашов написав: rjkz

Такой аттракцион идиотизма был в 96м году, когда стипендию плавно подняли с 650ти до 970тыс купонов при курсе 193тыс и конкретно на моей кафедре мировые светила(один даже друг и одногруппник Кучмы по мехмату в ДГУ) получали от силы 150 долларов(30лямов) со всеми доплатами за труды на благо рухнувшей от талонов на сахар "родины"?

Если чё - диплом обошёлся в триста новым курсом или 700 старым прекрасной весной 99го. В аварию малость в марте попал(почти как папа Чорновил в те же дни) и немного пришлось с переломами дома полежать, а не предзащиты делать. Такой аттракцион идиотизма был в 96м году, когда стипендию плавно подняли с 650ти до 970тыс купонов при курсе 193тыс и конкретно на моей кафедре мировые светила(один даже друг и одногруппник Кучмы по мехмату в ДГУ) получали от силы 150 долларов(30лямов) со всеми доплатами за труды на благо рухнувшей от талонов на сахар "родины"?Если чё - диплом обошёлся в триста новым курсом или 700 старым прекрасной весной 99го. В аварию малость в марте попал(почти как папа Чорновил в те же дни) и немного пришлось с переломами дома полежать, а не предзащиты делать.



Я в 96 уже защитился.

Работать с той нагрузкой было тяжело, не невозможно, нет, некоторые ребята у нас подрабатывали, но немного. И это были те, в основном, кто уже после строительного техникума, можно сказать предподготовленные.

Я немного на каникулах на втором курсе подвесные потолки зеркальные вешал.

Заработал большие и жирные 50 баксов и на них купил кассетник Маяк.

А стипендия была 1,5 бакса.

Сколько было у преподов - хз, но немного. Времена такие были.

Самый крутой именно как педагог препод ходил в затертых джинсах и дешевой куртке. Он уже хорошо в возрасте был. У него ВСЕ не только знали, но и понимали его предмет. И это все на позитивном отношениии ко всем студентам, и к отличникам и лоботрясам. Хороший был дядька. МНе рассказывали, что его обхаживали - в Бостон звали преподавать, но он отказывался-отказывался, но потом в США все-таки уехал. После 2000 года. А в 2008 его уже не стало. Нашел в Сети его фотку с его друзьями в Сан-Франциско...афигел. Вместо сутулого старика лет на 80, который преподавал мне в первой половине 90-х, на фото загорелый статный мужчина лет 65-70. И это прошло лет 10. Светлая память. Я в 96 уже защитился.Работать с той нагрузкой было тяжело, не невозможно, нет, некоторые ребята у нас подрабатывали, но немного. И это были те, в основном, кто уже после строительного техникума, можно сказать предподготовленные.Я немного на каникулах на втором курсе подвесные потолки зеркальные вешал.Заработал большие и жирные 50 баксов и на них купил кассетник Маяк.А стипендия была 1,5 бакса.Сколько было у преподов - хз, но немного. Времена такие были.Самый крутой именно как педагог препод ходил в затертых джинсах и дешевой куртке. Он уже хорошо в возрасте был. У него ВСЕ не только знали, но и понимали его предмет. И это все на позитивном отношениии ко всем студентам, и к отличникам и лоботрясам. Хороший был дядька. МНе рассказывали, что его обхаживали - в Бостон звали преподавать, но он отказывался-отказывался, но потом в США все-таки уехал. После 2000 года. А в 2008 его уже не стало. Нашел в Сети его фотку с его друзьями в Сан-Франциско...афигел. Вместо сутулого старика лет на 80, который преподавал мне в первой половине 90-х, на фото загорелый статный мужчина лет 65-70. И это прошло лет 10. Светлая память. rjkz

Повідомлень: 14222 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7472 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 13:44 rjkz написав: Самый крутой именно как педагог препод ходил в затертых джинсах и дешевой куртке. Он уже хорошо в возрасте был. У него ВСЕ не только знали, но и понимали его предмет. И это все на позитивном отношениии ко всем студентам, и к отличникам и лоботрясам. Хороший был дядька. МНе рассказывали, что его обхаживали - в Бостон звали преподавать, но он отказывался-отказывался, но потом в США все-таки уехал. После 2000 года. А в 2008 его уже не стало. Нашел в Сети его фотку с его друзьями в Сан-Франциско...афигел. Вместо сутулого старика лет на 80, который преподавал мне в первой половине 90-х, на фото загорелый статный мужчина лет 65-70. И это прошло лет 10. Светлая память. Самый крутой именно как педагог препод ходил в затертых джинсах и дешевой куртке. Он уже хорошо в возрасте был. У него ВСЕ не только знали, но и понимали его предмет. И это все на позитивном отношениии ко всем студентам, и к отличникам и лоботрясам. Хороший был дядька. МНе рассказывали, что его обхаживали - в Бостон звали преподавать, но он отказывался-отказывался, но потом в США все-таки уехал. После 2000 года. А в 2008 его уже не стало. Нашел в Сети его фотку с его друзьями в Сан-Франциско...афигел. Вместо сутулого старика лет на 80, который преподавал мне в первой половине 90-х, на фото загорелый статный мужчина лет 65-70. И это прошло лет 10. Светлая память.

Воздух свободы его омолодил. Уехал бы раньше - выглядел бы в свои 80 на 42 года без вариантов.

rjkz, это не вы, случайно?

https://www.instagram.com/reel/CmajHhMr ... MTA2M2Y%3D

Есть еще подозрение на Понаеха, но как-то старовато выглядит. Понаех сейчас, скорее всего, выглядит на 22-23 максимум. Воздух свободы его омолодил. Уехал бы раньше - выглядел бы в свои 80 на 42 года без вариантов.rjkz, это не вы, случайно?Есть еще подозрение на Понаеха, но как-то старовато выглядит. Понаех сейчас, скорее всего, выглядит на 22-23 максимум. Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 13 лют, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 41867 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 13:46 airmax78 написав: rjkz, это не вы, случайно? rjkz, это не вы, случайно? vitaliian

Повідомлень: 16818 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2106 раз. Подякували: 2991 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 404405406407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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