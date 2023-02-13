RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.
Поколение преподов-фанатов уже ушло.
Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?

Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!

Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.

Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼
Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎
https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
Bolt
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:52

  Bolt написав:Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼
Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎
https://youtu.be/bxcvLJf19bQ

На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.
slonomag
 
Повідомлень: 213
З нами з: 23.11.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 405406407408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6241)
13.02.2023 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.