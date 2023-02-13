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beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.
Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼 Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
Bolt написав:Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼 Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.