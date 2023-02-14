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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 406407408409> Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33 BIGor написав: Bolt написав: beee написав: У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.

Поколение преподов-фанатов уже ушло.

Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку? У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.Поколение преподов-фанатов уже ушло.Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?

Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?! Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!

Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда. Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.

Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼

Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎

https://youtu.be/bxcvLJf19bQ Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 Bolt Повідомлень: 1603 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 19:36 apollo написав: Hotab написав: airmax78 написав: В смысле? Очевидно что цены будут расти. . В смысле? Очевидно что цены будут расти. .

Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?

Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 . Макс, на Вашу думку, коли зупиниться падіння цін?Хочу відверту відповідь. Я втомився бути дорослим бомжем. В Херсоні не очікую на швидке повернення інвестиційної привабливості свого новобуду. Тому потроху дивлюсь на Київ. Придивляюсь на бюджет 70-90 .

Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе Відповідь на це питання повинна краще спостерігатись із кабіни бойового літака, аніж з вітрини віденського кафе

Тут біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить. Тут біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить. airmax78 Повідомлень: 41870 З нами з: 25.10.12 Подякував: 954 раз. Подякували: 5143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 19:42 airmax78 написав: біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить. біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.



Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.



І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН adeges Повідомлень: 4150 З нами з: 14.03.06 Подякував: 337 раз. Подякували: 890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 19:52 Bolt написав: Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼

Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎

https://youtu.be/bxcvLJf19bQ Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎

На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать. На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать. slonomag Повідомлень: 213 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 20:13 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?! Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!

Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда. Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.

Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼

Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎

https://youtu.be/bxcvLJf19bQ Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎

Так на відео якась інфоциганщина. Зайдіть на джині і гляньте які вимоги навіть на джуна QA. На заході, до речі ця професія не така популярна - все віддають на аутсорс в бідні країни де люди готові працювати за 300 уе 24/7. Так на відео якась інфоциганщина. Зайдіть на джині і гляньте які вимоги навіть на джуна QA. На заході, до речі ця професія не така популярна - все віддають на аутсорс в бідні країни де люди готові працювати за 300 уе 24/7. BIGor

Повідомлень: 7255 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться.

Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были.

А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода.

Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет.

МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне.

Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет.

Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили. Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться.Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были.А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода.Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет.МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне.Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет.Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили.

Зараз саме так працює ІТ освіта. І виганяють масово, і контрактників і бюджетників. І студенти вчаться в тому числі самостійно бо грошей хочуть...

Але не дуже це все зростається з магістерськими дипломами, багато хочуть бакалавра і все. Зараз саме так працює ІТ освіта. І виганяють масово, і контрактників і бюджетників. І студенти вчаться в тому числі самостійно бо грошей хочуть...Але не дуже це все зростається з магістерськими дипломами, багато хочуть бакалавра і все. Denik Повідомлень: 1869 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лют, 2023 21:28 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать. На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.

Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн. Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн. Denik Повідомлень: 1869 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 01:06 adeges написав: airmax78 написав: біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить. біда з кав'ярнями: філіжанка кави - 4-5 ойро. 3 місяці попив кави хоча б двічі на день - метр квадратний в новобуді в центрі Києва. Я про це згадую і просто йду далі. Перед місцевими такої проблеми не постає - метр в центрі Відня через економію на каві їм все одно не світить.



Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.



І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН Ермакс, лайфхак. Встаєте до 9, та в Хофері за 1 євро берете таку саму каву, як за 4-5 за рогом.І через 3.5 місяці на зекономлені берете 1 кв м, а з божою допомогою і всі 1.5 у центрі КРЖН



Между домом где я живу и станцией метро есть кафе, где бумажный стакан кофе стоит 8 (кажется) долларов. Есть соседи, которые каждый день по пути на работу там покупают кофе, чтобы высербать на ходу или в вагоне.

5 рабочих дней в неделю - это 40 долларов, грубо 50 рабочих недель в году - это 2000 долларов только на утренний кофе в год. На одного человека. То есть, если такая привычка у мужа и жены, то семья линяет в год на 4 куе только на утренний кофе.

Я покупаю Лаваццу и варю дома в машине и пью из домашней чашки от кофейного сервиза, а не из бумажного стакана. Пачка стоит 5-6 долларов. И нам с женой ее хватает на недели 2-3, в среднем на 2,5. Причем это и завтрак и жена в обед пьет, я редко, и на выходных. Итого, 52 недели в году - 21 пачка кофе. 21 пачка по 6 долларов - 126 долларов в год на семью на кофе не только утренний и не только в рабочие дни.

Так что привычка пить кофе на ходу не столь финансово безобидна. Между домом где я живу и станцией метро есть кафе, где бумажный стакан кофе стоит 8 (кажется) долларов. Есть соседи, которые каждый день по пути на работу там покупают кофе, чтобы высербать на ходу или в вагоне.5 рабочих дней в неделю - это 40 долларов, грубо 50 рабочих недель в году - это 2000 долларов только на утренний кофе в год. На одного человека. То есть, если такая привычка у мужа и жены, то семья линяет в год на 4 куе только на утренний кофе.Я покупаю Лаваццу и варю дома в машине и пью из домашней чашки от кофейного сервиза, а не из бумажного стакана. Пачка стоит 5-6 долларов. И нам с женой ее хватает на недели 2-3, в среднем на 2,5. Причем это и завтрак и жена в обед пьет, я редко, и на выходных. Итого, 52 недели в году - 21 пачка кофе. 21 пачка по 6 долларов - 126 долларов в год на семью на кофе не только утренний и не только в рабочие дни.Так что привычка пить кофе на ходу не столь финансово безобидна. rjkz

Повідомлень: 14225 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7472 раз. Подякували: 4505 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 08:32 Denik написав: slonomag написав: На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать. На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.

Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн. Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн.

Мова йшла про світчерів. Якщо повезло попасти на IT спеціальність в універі і вчитися там 5 років - то дійсно за цей час можна навчитись програмуванню. Мова йшла про світчерів. Якщо повезло попасти на IT спеціальність в універі і вчитися там 5 років - то дійсно за цей час можна навчитись програмуванню. BIGor

Повідомлень: 7255 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 08:46 Re: Еміграція, заробітчанство Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро. BIGor

Повідомлень: 7255 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 406407408409> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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