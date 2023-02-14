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beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек. Поколение преподов-фанатов уже ушло. Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?
Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.
Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼 Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
Bolt написав:Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼 Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.
Bolt написав:Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!
Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.
Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼 Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎 https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
Так на відео якась інфоциганщина. Зайдіть на джині і гляньте які вимоги навіть на джуна QA. На заході, до речі ця професія не така популярна - все віддають на аутсорс в бідні країни де люди готові працювати за 300 уе 24/7.
rjkz написав:Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться. Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были. А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода. Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет. МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне. Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет. Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили.
Зараз саме так працює ІТ освіта. І виганяють масово, і контрактників і бюджетників. І студенти вчаться в тому числі самостійно бо грошей хочуть... Але не дуже це все зростається з магістерськими дипломами, багато хочуть бакалавра і все.
slonomag написав:На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.
Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн.
slonomag написав:На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.
Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн.
Мова йшла про світчерів. Якщо повезло попасти на IT спеціальність в універі і вчитися там 5 років - то дійсно за цей час можна навчитись програмуванню.