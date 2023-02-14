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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  beee написав:У нас с мостового ф-та половину отчислили. Не только лишь все могли выдержать 5 лет сопромата, геодезии и прочих плюшек.
Поколение преподов-фанатов уже ушло.
Но сравнивая лекции, например, Гарварда, задаёшься вопросом: нахрена мы столько писали под диктовку?

Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!

Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.

Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼
Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎
https://youtu.be/bxcvLJf19bQ
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:52

  Bolt написав:Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼
Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎
https://youtu.be/bxcvLJf19bQ

На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:13

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Я по два семестра теор мех и сопромат долбил на машиностроительном, чтобы потом 250 $/мес на ЛАЗе зарабатывать, да и то до поры пока он развалился. Кто знал что достаточно 3-х месячные курсы QA закончить, чтобы пару штук баксов в месяц грести?!

Хоч і оффтоп, але Ви реально думаєте що мануал QA після 3-х місяців курсів 2 кує заробляє? Хочу Вас засмутити - це неправда.

Але і не 300$ після п'ятирічного довбання теормеху, сопромату і деталей машин по 4 пари кожен день. 😼
Це скільки треба вчитися, щоби такою шнягою займатися? Тижня два ?! 😎
https://youtu.be/bxcvLJf19bQ

Так на відео якась інфоциганщина. Зайдіть на джині і гляньте які вимоги навіть на джуна QA. На заході, до речі ця професія не така популярна - все віддають на аутсорс в бідні країни де люди готові працювати за 300 уе 24/7.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я не в курсе кто у нас именно диплом сдал таким образом, в КИСИ были свои нюансы и большинство преподов и ассистентов боялись спалиться.
Чтобы было понятно, на курсе учился сын ректора и он таки учился. Хоть и легенды о его похождениях были.
А диплом назначался таким образом - формировались группы студентов и рассылались по проектным институтам рандомным образом. Там вытаскивался проект реального объекта, мне попался машиностроительный цех реального завода.
Потом руководитель проекта и завкафедры специализации меняли материал конструкций и пролеты, нагрузки. И все, это уже никто и нигде не найдет.
МНе достался оригинально цех в металле, а расчет надо было делать в железобетоне.
Надо было 12 листов А1, но у меня кажется получилось 13 или 14, и расчетная часть страниц эдак под 120, если память не изменяет.
Ну и на защите комиссия из человек 15, задают вопросы по расчету и по конструктивным решениям, по организации и экономике, с разных кафедр, часть из которых терпеть не могли один другого. Я не представляю, чтобы вышел полный ноль и они единогласно его пропустили.

Зараз саме так працює ІТ освіта. І виганяють масово, і контрактників і бюджетників. І студенти вчаться в тому числі самостійно бо грошей хочуть...
Але не дуже це все зростається з магістерськими дипломами, багато хочуть бакалавра і все.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.

Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:32

  Denik написав:
  slonomag написав:На самом деле тестирование это еще та боль ) Я например больше 20 минут не могу тестить - клацать кнопочки одни и те же по 100 раз, двигать окно больше/меньше, формы заполнять и тд. Скины делать, видео снимать. Это просто ад для меня. Тут нужна усидчивость 80лвл. Как по мне это худшая профессия в ИТ. Единственный плюс что можно относительно быстро начать какую-то копейку зарабатывать.

Відсотків 80-90 випускників ІТ спеціальностей ідуть саме в розробники. Дівчата та заочники іноді можуть іти в QA і то частіше в автомейшн.

Мова йшла про світчерів. Якщо повезло попасти на IT спеціальність в універі і вчитися там 5 років - то дійсно за цей час можна навчитись програмуванню.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:55

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:02

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Ну це ще одне підтвердження 3-го правила Трібеки, що в Україні крім Києва життя небуде. Прогнозую масову депопуляцію регіонів, на жаль. Доходи в рази менше столичних, а от комунальні в рази більші.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
stm
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