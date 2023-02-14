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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:06
stm написав: Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:10
adeges написав: stm написав: Faceless написав:
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
Та ні. І вікна часто відкриті.
Щодо дорожче, ніж в Польщі - так в Польщі то 1к
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