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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:06

  stm написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))


20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:10

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))


20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?


Та ні. І вікна часто відкриті.
Щодо дорожче, ніж в Польщі - так в Польщі то 1к
Faceless
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