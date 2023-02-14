Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 08:55
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро. Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Faceless
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:02
Faceless написав: BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро. Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Ну це ще одне підтвердження 3-го правила Трібеки, що в Україні крім Києва життя небуде. Прогнозую масову депопуляцію регіонів, на жаль. Доходи в рази менше столичних, а от комунальні в рази більші.
BIGor
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03
Faceless написав: BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро. Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
stm
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:06
stm написав: Faceless написав: BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро. Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
adeges
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:10
adeges написав: stm написав: Faceless написав:
Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
Та ні. І вікна часто відкриті.
Щодо дорожче, ніж в Польщі - так в Польщі то 1к
Faceless
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:18
Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями.
adeges
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:24
adeges написав:Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями.
Чого ж безкоштовне. Все-таки 20 баксів. І наскільки знаю, по сусідах немає в рази більших рахунків. В квартирі не холодно, провітрюється. Не розумію сарказму.
Faceless
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Додано: Вів 14 лют, 2023 09:29
BIGor написав:
Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень -
15 Євро
.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України -
66 Євро
.
Попахує звіздежом, на рахунок Польщі. Хіба грієтесь за рахунок сусідів. 😏
https://www.google.com.ua/amp/s/www.mon ... p=1?espv=1
"- Wysokość rachunków za ogrzewanie dla mieszkania 50 mkw. wynosiła w 2022 r. średnio 159 zł za miesiąc. Natomiast przy szacowanych podwyżkach w 2023 r. rachunki mogą wynieść już 222,6 zł, co w skali roku może oznaczać wzrost o 763,2 zł - wylicza."
Тих 159зл розкидані на рік тобто тільки в опалювальний сезон буде 320.І то без врахування ГВ.А цього року, відповідно, ще дорожче.
Bolt
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