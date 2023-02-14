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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:55

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:02

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Ну це ще одне підтвердження 3-го правила Трібеки, що в Україні крім Києва життя небуде. Прогнозую масову депопуляцію регіонів, на жаль. Доходи в рази менше столичних, а от комунальні в рази більші.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:03

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:06

  stm написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))


20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:10

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

Дороже чем Польше, закрутите батареи побыстрей )))


20 - это уже отопление от соседей. Куда уж больше?


Та ні. І вікна часто відкриті.
Щодо дорожче, ніж в Польщі - так в Польщі то 1к
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:18

Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями.
Чого ж безкоштовне. Все-таки 20 баксів. І наскільки знаю, по сусідах немає в рази більших рахунків. В квартирі не холодно, провітрюється. Не розумію сарказму.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 09:29

  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Попахує звіздежом, на рахунок Польщі. Хіба грієтесь за рахунок сусідів. 😏
https://www.google.com.ua/amp/s/www.mon ... p=1?espv=1
"- Wysokość rachunków za ogrzewanie dla mieszkania 50 mkw. wynosiła w 2022 r. średnio 159 zł za miesiąc. Natomiast przy szacowanych podwyżkach w 2023 r. rachunki mogą wynieść już 222,6 zł, co w skali roku może oznaczać wzrost o 763,2 zł - wylicza."
Тих 159зл розкидані на рік тобто тільки в опалювальний сезон буде 320.І то без врахування ГВ.А цього року, відповідно, ще дорожче.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 11:29

  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:08

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.
BIGor
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