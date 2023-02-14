RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:10

  Bolt написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Попахує звіздежом, на рахунок Польщі.

Ну як хочете :mrgreen:, мені що з того, я тут щось лівим людям не доказую, просто ділюсь реальною інформацією.
І 20 Євро на опалення в 2к в Києві де зима холодніша значить питань не виникає? :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:17

  BIGor написав:Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Тобто десь 19-20 кубів пішло. І це без урахування самої води, так?
Куб газу - 0.75 євро. Так би і написав.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 26.02.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:19

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

195 kWh = 0.1677 Гкал
Майже 90 євро за 1 Гкал.
Але дивує, що так мало, тим паче що це ніби-то разом з гарячою водою.
В мене тільки опалення це 0,53 Гкал за січень
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32696
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:03

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Цікаво получається, при тому, що електрика 1кВт 0.80 зл, 1 кВт тепла з газу в чотири рази менше.
Bolt
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 407408409410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, gonchik74 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2460)
14.02.2023 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.