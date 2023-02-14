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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лют, 2023 13:10
Bolt написав: BIGor написав:
Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро
.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро
.
Попахує звіздежом, на рахунок Польщі.
Ну як хочете
, мені що з того, я тут щось лівим людям не доказую, просто ділюсь реальною інформацією.
І 20 Євро на опалення в 2к в Києві де зима холодніша значить питань не виникає?
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Додано: Вів 14 лют, 2023 13:17
BIGor написав:
Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.
Тобто десь 19-20 кубів пішло. І це без урахування самої води, так?
Куб газу - 0.75 євро. Так би і написав.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 13:19
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро
.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро
.
Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?
Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.
195 kWh = 0.1677 Гкал
Майже 90 євро за 1 Гкал.
Але дивує, що так мало, тим паче що це ніби-то разом з гарячою водою.
В мене тільки опалення це 0,53 Гкал за січень
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Додано: Вів 14 лют, 2023 14:03
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро
.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро
.
Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?
Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.
Цікаво получається, при тому, що електрика 1кВт 0.80 зл, 1 кВт тепла з газу в чотири рази менше.
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Bolt
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