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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:10

  Bolt написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Попахує звіздежом, на рахунок Польщі.

Ну як хочете :mrgreen:, мені що з того, я тут щось лівим людям не доказую, просто ділюсь реальною інформацією.
І 20 Євро на опалення в 2к в Києві де зима холодніша значить питань не виникає? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:17

  BIGor написав:Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Тобто десь 19-20 кубів пішло. І це без урахування самої води, так?
Куб газу - 0.75 євро. Так би і написав.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:19

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

195 kWh = 0.1677 Гкал
Майже 90 євро за 1 Гкал.
Але дивує, що так мало, тим паче що це ніби-то разом з гарячою водою.
В мене тільки опалення це 0,53 Гкал за січень
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:03

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Цікаво получається, при тому, що електрика 1кВт 0.80 зл, 1 кВт тепла з газу в чотири рази менше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:54

  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:

водоснабжение и водоотвод – 8-11 злотых за кубометр;
электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;
газ – 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;
вывоз мусора – примерно 13 злотых;
отопление – 2-3 злотых за кв. м;
услуги интернета и кабельного телевидения – 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.
Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле)
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:01

  Damien написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.
Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.


Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:

водоснабжение и водоотвод – 8-11 злотых за кубометр;
электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;
газ – 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;
вывоз мусора – примерно 13 злотых;
отопление – 2-3 злотых за кв. м;
услуги интернета и кабельного телевидения – 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.
Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле)

В Польщі система така:
щомісяця щось нараховують виходячи із середньорічного або якого нормативу,
потім, раз в півроку, а може і рік, іде звірка показів лічильників та перерахунок.

Міське опалення виходить дешевше за індивідуальне (хіба якщо не палити кізяками та сміттям).

Нема так як тут, що облгаз/комуненерго тебе трахає платіжками, переформатовується/реструкутуризується, і ще раз трахає, бо ти оплатив не туди, а завтра помінялося сюди.

Із мого досвіду, зимою 100 злотих, літом 50 злотих. Але я "ташкент" не тримав.
Але це 5 років тому. Тепер інфляція, і може бути дорожче. Не думаю що в рази.

15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:06

  flyman написав:
15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть).


Ну і нафіга ти таке купляв, дешево було? Як тепер з такого "добра" вийти?
drevlyanin
 
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