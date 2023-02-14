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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 407408409410 Додано: Вів 14 лют, 2023 13:10 Bolt написав: BIGor написав: Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро. Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень -Тільки опалення за січень в 2к в провінції України -

Попахує звіздежом, на рахунок Польщі. Попахує звіздежом, на рахунок Польщі.

Ну як хочете , мені що з того, я тут щось лівим людям не доказую, просто ділюсь реальною інформацією.

І 20 Євро на опалення в 2к в Києві де зима холодніша значить питань не виникає? Ну як хочете, мені що з того, я тут щось лівим людям не доказую, просто ділюсь реальною інформацією.І 20 Євро на опалення в 2к в Києві де зима холодніша значить питань не виникає? BIGor

Повідомлень: 7259 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 13:17 BIGor написав: Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити. Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Тобто десь 19-20 кубів пішло. І це без урахування самої води, так?

Куб газу - 0.75 євро. Так би і написав. Тобто десь 19-20 кубів пішло. І це без урахування самої води, так?Куб газу - 0.75 євро. Так би і написав. Gastarbaiter Повідомлень: 2368 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 13:19 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро. Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень -Тільки опалення за січень в 2к в провінції України -

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал? Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити. Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

195 kWh = 0.1677 Гкал

Майже 90 євро за 1 Гкал.

Але дивує, що так мало, тим паче що це ніби-то разом з гарячою водою.

В мене тільки опалення це 0,53 Гкал за січень 195 kWh = 0.1677 ГкалМайже 90 євро за 1 Гкал.Але дивує, що так мало, тим паче що це ніби-то разом з гарячою водою.В мене тільки опалення це 0,53 Гкал за січень Faceless

Модератор Повідомлень: 32696 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1369 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 14:03 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро. Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень -Тільки опалення за січень в 2к в провінції України -

Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал? Та просто розрахунок покажи: скільки за куб води, скільки за Гкал?

Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити. Нема в платіжці за Гкал, є за kWh 0.20 zl, спожито 195 kWh. У нас двухконтурний котел, тому витрати газу чисто на опалення не можна виокремити.

Цікаво получається, при тому, що електрика 1кВт 0.80 зл, 1 кВт тепла з газу в чотири рази менше. Цікаво получається, при тому, що електрика 1кВт 0.80 зл, 1 кВт тепла з газу в чотири рази менше. Bolt Повідомлень: 1604 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 15:54 Faceless написав: BIGor написав: Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.



Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:



водоснабжение и водоотвод – 8-11 злотых за кубометр;

электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ – 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;

вывоз мусора – примерно 13 злотых;

отопление – 2-3 злотых за кв. м;

услуги интернета и кабельного телевидения – 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.

Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле) Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле) Damien

Повідомлень: 943 З нами з: 28.04.20 Подякував: 714 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 19:01 Damien написав: Faceless написав: BIGor написав: Вісті з полів, опалення+гаряча вода в 1к Польша за січень - 15 Євро.

Тільки опалення за січень в 2к в провінції України - 66 Євро.



Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол Опалення 2к в Києві за січень - 20 дол

средние тарифы на коммунальные услуги в Польше, по данным издания ukrainianinpoland.pl, такие:



водоснабжение и водоотвод – 8-11 злотых за кубометр;

электроэнергия – 0,7 злотых за 1 кВт с доставкой;

газ – 1,5-1,6 злотых за 1 кубометр в разных регионах Польши;

вывоз мусора – примерно 13 злотых;

отопление – 2-3 злотых за кв. м;

услуги интернета и кабельного телевидения – 50-60 злотых каждый месяц за безлимитный комплексный пакет.

Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.

Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле) Исходя из этих данных, BIGor израсходовал 48 кубов газа на отопление+подогрев воды. Что очень экономно, но вполне реально.Сравнивать цену с центральным отоплением в Украине бессмысленно. Сравнивайте также с автономным и схожим расходом газа. В Украине получится в 1,5 раза дешевле(т.к. куб газа дешевле)

В Польщі система така:

щомісяця щось нараховують виходячи із середньорічного або якого нормативу,

потім, раз в півроку, а може і рік, іде звірка показів лічильників та перерахунок.



Міське опалення виходить дешевше за індивідуальне (хіба якщо не палити кізяками та сміттям).



Нема так як тут, що облгаз/комуненерго тебе трахає платіжками, переформатовується/реструкутуризується, і ще раз трахає, бо ти оплатив не туди, а завтра помінялося сюди.



Із мого досвіду, зимою 100 злотих, літом 50 злотих. Але я "ташкент" не тримав.

Але це 5 років тому. Тепер інфляція, і може бути дорожче. Не думаю що в рази.



15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть). В Польщі система така:щомісяця щось нараховують виходячи із середньорічного або якого нормативу,потім, раз в півроку, а може і рік, іде звірка показів лічильників та перерахунок.Міське опалення виходить дешевше за індивідуальне (хіба якщо не палити кізяками та сміттям).Нема так як тут, що облгаз/комуненерго тебе трахає платіжками, переформатовується/реструкутуризується, і ще раз трахає, бо ти оплатив не туди, а завтра помінялося сюди.Із мого досвіду, зимою 100 злотих, літом 50 злотих. Але я "ташкент" не тримав.Але це 5 років тому. Тепер інфляція, і може бути дорожче. Не думаю що в рази.15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть). flyman

Повідомлень: 30632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1445 раз. Подякували: 2613 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 20:06 flyman написав:

15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть). 15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть).



Ну і нафіга ти таке купляв, дешево було? Як тепер з такого "добра" вийти? Ну і нафіга ти таке купляв, дешево було? Як тепер з такого "добра" вийти? drevlyanin Повідомлень: 1216 З нами з: 01.04.20 Подякував: 449 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 20:49 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: В Польщі система така:

щомісяця щось нараховують виходячи із середньорічного або якого нормативу,

потім, раз в півроку, а може і рік, іде звірка показів лічильників та перерахунок.



Міське опалення виходить дешевше за індивідуальне (хіба якщо не палити кізяками та сміттям).



Нема так як тут, що облгаз/комуненерго тебе трахає платіжками, переформатовується/реструкутуризується, і ще раз трахає, бо ти оплатив не туди, а завтра помінялося сюди.



Із мого досвіду, зимою 100 злотих, літом 50 злотих. Але я "ташкент" не тримав.

Але це 5 років тому. Тепер інфляція, і може бути дорожче. Не думаю що в рази.



15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть). В Польщі система така:щомісяця щось нараховують виходячи із середньорічного або якого нормативу,потім, раз в півроку, а може і рік, іде звірка показів лічильників та перерахунок.Міське опалення виходить дешевше за індивідуальне (хіба якщо не палити кізяками та сміттям).Нема так як тут, що облгаз/комуненерго тебе трахає платіжками, переформатовується/реструкутуризується, і ще раз трахає, бо ти оплатив не туди, а завтра помінялося сюди.Із мого досвіду, зимою 100 злотих, літом 50 злотих. Але я "ташкент" не тримав.Але це 5 років тому. Тепер інфляція, і може бути дорожче. Не думаю що в рази.15 євро (це звучить як фантастика), так як в цоколі/кавалірках 10 євро ОСББ винь да полож, але без електрики на обігрів (в одній з нахалбудних комтариф залупили з НР папятьпісят, хто поробив ремонт та живе там то стогне: 6000 грн, це можна було ламповий хрущь зняти тільки за е.е., але мерзнути не хочуть).

В Польщі не всюди така система, моєму лендлорду все приходить по лічильникам щомісяця. Абсолютно все. А ОСББ - то це інша тема, адміністраційні виплати доволі високі - 50 Євро. Сюди входять і ліфти, і мопи, і обслуговування паркомісця, тощо. В Польщі не всюди така система, моєму лендлорду все приходить по лічильникам щомісяця. Абсолютно все. А ОСББ - то це інша тема, адміністраційні виплати доволі високі -. Сюди входять і ліфти, і мопи, і обслуговування паркомісця, тощо. BIGor

Повідомлень: 7259 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 407408409410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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