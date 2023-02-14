Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 23:33
Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю.
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