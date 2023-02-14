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#<1 ... 408409410411 Додано: Вів 14 лют, 2023 23:33 Faceless написав: Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю. Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю. Gastarbaiter Повідомлень: 2369 З нами з: 26.02.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лют, 2023 23:57 Faceless написав: Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигором будете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" )))))) А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигоромбудете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" )))))) stm

Повідомлень: 3644 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 00:25 Faceless написав: Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов Damien

Повідомлень: 945 З нами з: 28.04.20 Подякував: 714 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 00:44 Faceless написав: adeges написав: Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями. Чого ж безкоштовне. Все-таки 20 баксів. І наскільки знаю, по сусідах немає в рази більших рахунків. В квартирі не холодно, провітрюється. Не розумію сарказму. Чого ж безкоштовне. Все-таки 20 баксів. І наскільки знаю, по сусідах немає в рази більших рахунків. В квартирі не холодно, провітрюється. Не розумію сарказму.

Хотелось бы увидеть саму платёжку

Чтоб метры и ГКал сопоставить

Ну и реальную температуру с утра не у батареи неплохо бы написать, пожил я при +17 и даже 15,5, ну его нах.

А то у кого то 3К размером как 1К(и по цене 4К как хочет Наталья У.) рядом с границей ЕС может и в 19$ в месяц при минус 15 за бортом укладывается при ЦО и панорамных окнах на ЖД

Просто при такой планировке естественный выхлоп неплохо прогревает комнаты шириной 2,1метра

А тёща отаки толстенни свитеры с носочками летом навязала комплектом к закруткам Хотелось бы увидеть саму платёжкуЧтоб метры и ГКал сопоставитьНу и реальную температуру с утра не у батареи неплохо бы написать, пожил я при +17 и даже 15,5, ну его нах.А то у кого то 3К размером как 1К(и по цене 4К как хочет Наталья У.) рядом с границей ЕС может и в 19$ в месяц при минус 15 за бортом укладывается при ЦО и панорамных окнах на ЖДПросто при такой планировке естественный выхлоп неплохо прогревает комнаты шириной 2,1метраА тёща отаки толстенни свитеры с носочками летом навязала комплектом к закруткам барабашов Повідомлень: 2995 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 408409410411 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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