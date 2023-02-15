RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:33

  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 26.02.18
Подякував: 611 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:57

  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигором :) будете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 00:25

  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 28.04.20
Подякував: 716 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 00:44

  Faceless написав:
adeges написав:Таки да. В многоквартирном доме с горизонтальной разводкой бесплатное отопление говорит только о том, что квартира обогревается соседями.
Чого ж безкоштовне. Все-таки 20 баксів. І наскільки знаю, по сусідах немає в рази більших рахунків. В квартирі не холодно, провітрюється. Не розумію сарказму.

Хотелось бы увидеть саму платёжку
Чтоб метры и ГКал сопоставить
Ну и реальную температуру с утра не у батареи неплохо бы написать, пожил я при +17 и даже 15,5, ну его нах.
А то у кого то 3К размером как 1К(и по цене 4К как хочет Наталья У.) рядом с границей ЕС может и в 19$ в месяц при минус 15 за бортом укладывается при ЦО и панорамных окнах на ЖД
Просто при такой планировке естественный выхлоп неплохо прогревает комнаты шириной 2,1метра
А тёща отаки толстенни свитеры с носочками летом навязала комплектом к закруткам
барабашов
 
Повідомлень: 2998
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:05

  stm написав:
  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигором :) будете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" ))))))

Цікаво звідки стільки "желчи"? Ну я впринципі звик до українських +14 +18 тепла в квартирі взимку. І ніхто тут не каже що не топить чи топить. Тут +20 в квартирі відчувається як жара. А газ треба дійсно економити - і не спонсорувати касапів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:58

  BIGor написав:
  stm написав:
  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигором :) будете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" ))))))

Цікаво звідки стільки "желчи"? Ну я впринципі звик до українських +14 +18 тепла в квартирі взимку. І ніхто тут не каже що не топить чи топить. Тут +20 в квартирі відчувається як жара. А газ треба дійсно економити - і не спонсорувати касапів.

Да-да. Жара +20 неимоверная. Ещё заметила, что 1 лампа в 40ватт самое оно в аренде ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:08

  stm написав:
  BIGor написав:Цікаво звідки стільки "желчи"? Ну я впринципі звик до українських +14 +18 тепла в квартирі взимку. І ніхто тут не каже що не топить чи топить. Тут +20 в квартирі відчувається як жара. А газ треба дійсно економити - і не спонсорувати касапів.

Да-да. Жара +20 неимоверная. Ещё заметила, что 1 лампа в 40ватт самое оно в аренде ;)

Повторюю ще раз, я звик до українських +14 +18 тепла, тому +20 для мене дуже комфортна температура. Що не ясно? І що за лампа в 40 ват? До чого це? Що з лампою не так? У Вас в дитинстві була тільки одна лампа і це проблема всього життя? Цікаво скільки пихатості і "желчі" в кожному Вашему реченні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Цікаво звідки стільки "желчи"? Ну я впринципі звик до українських +14 +18 тепла в квартирі взимку. І ніхто тут не каже що не топить чи топить. Тут +20 в квартирі відчувається як жара. А газ треба дійсно економити - і не спонсорувати касапів.

Да-да. Жара +20 неимоверная. Ещё заметила, что 1 лампа в 40ватт самое оно в аренде ;)

Повторюю ще раз, я звик до українських +14 +18 тепла, тому +20 для мене дуже комфортна температура. Що не ясно? І що за лампа в 40 ват? До чого це? Що з лампою не так? У Вас в дитинстві була тільки одна лампа і це проблема всього життя? Цікаво скільки пихатості і "желчі" в кожному Вашему реченні.

Ещё раз повторите :) в моих предложениях нисколько "жёлчи" нет. Есть спортивный интерес как быстро Вы адаптируетесь. И как здраво смотрите на вещи при сравнении закрытых батарей с открытыми :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 408409410411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6277)
15.02.2023 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.