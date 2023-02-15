Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю.
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Додано: Вів 14 лют, 2023 23:33
Залежить від будинку. У квартирі, де буваю, всю зиму опалення майже завжди вимкнено, тільки рушникосушка у ванній гріє. В квартирі 19-20 градусів. Може сусіди фігачать у себе на 25-27 - не знаю.
Додано: Вів 14 лют, 2023 23:57
А чего, свитер одел и комфортно, зачем платить больше? Говорю ж, побыстрее закрывайте батареи назло старому жилому фонду и соревновательному интересу с Бигором будете обсуждать "я не топлю и не мёрзну в своих мериносовых термиках и гольфах" ))))))
Додано: Сер 15 лют, 2023 00:25
Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Додано: Сер 15 лют, 2023 00:44
Хотелось бы увидеть саму платёжку
Чтоб метры и ГКал сопоставить
Ну и реальную температуру с утра не у батареи неплохо бы написать, пожил я при +17 и даже 15,5, ну его нах.
А то у кого то 3К размером как 1К(и по цене 4К как хочет Наталья У.) рядом с границей ЕС может и в 19$ в месяц при минус 15 за бортом укладывается при ЦО и панорамных окнах на ЖД
Просто при такой планировке естественный выхлоп неплохо прогревает комнаты шириной 2,1метра
А тёща отаки толстенни свитеры с носочками летом навязала комплектом к закруткам
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:05
Цікаво звідки стільки "желчи"? Ну я впринципі звик до українських +14 +18 тепла в квартирі взимку. І ніхто тут не каже що не топить чи топить. Тут +20 в квартирі відчувається як жара. А газ треба дійсно економити - і не спонсорувати касапів.
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:58
Да-да. Жара +20 неимоверная. Ещё заметила, что 1 лампа в 40ватт самое оно в аренде
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:08
Повторюю ще раз, я звик до українських +14 +18 тепла, тому +20 для мене дуже комфортна температура. Що не ясно? І що за лампа в 40 ват? До чого це? Що з лампою не так? У Вас в дитинстві була тільки одна лампа і це проблема всього життя? Цікаво скільки пихатості і "желчі" в кожному Вашему реченні.
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41
Ещё раз повторите в моих предложениях нисколько "жёлчи" нет. Есть спортивный интерес как быстро Вы адаптируетесь. И как здраво смотрите на вещи при сравнении закрытых батарей с открытыми
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