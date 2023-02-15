RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:10

  Faceless написав:
Damien написав:
  Faceless написав:Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов


Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче

А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7264
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 22:40

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
Damien написав:[quote="5541978:Faceless"]Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов


Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче

А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.[/quote]

Мені комфортно при 18-19
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32700
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 7687 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 409410411412
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3803)
15.02.2023 22:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.