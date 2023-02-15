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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:10
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було
Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче
А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 22:40
BIGor написав: Faceless написав:
Damien написав:[quote="5541978:Faceless"]Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було
Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче
А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.[/quote]
Мені комфортно при 18-19
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