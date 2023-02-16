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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:10
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:
Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було
Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче
А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.
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BIGor
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Додано: Сер 15 лют, 2023 22:40
BIGor написав: Faceless написав:
Damien написав:[quote="5541978:Faceless"]Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було
Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.
Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче
А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.[/quote]
Мені комфортно при 18-19
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Faceless
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Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43
Пару недель назад приехала семья.
Мужу 32, детей нет.
Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.
Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.
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antey1969
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:25
antey1969 написав:
Пару недель назад приехала семья.
Мужу 32, детей нет.
Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.
Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.
Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.
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slonomag
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Додано: Чет 16 лют, 2023 13:53
slonomag написав: antey1969 написав:
Пару недель назад приехала семья.
Мужу 32, детей нет.
Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.
Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.
Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.
Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)
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gonchik74
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:15
gonchik74 написав: slonomag написав: antey1969 написав:
Пару недель назад приехала семья.
Мужу 32, детей нет.
Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.
Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.
Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.
Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)
пише "що виїхали".
Я років 30 тому оформляв опікунство над бабцею.
Пройти опікуну і опікуємій медогляд, отримати рішення медкомісії.
Там ще потрібно бути прописаними за одною адресою (мати довідки про реєстрацію).
Ще може бути вимога, що інші там не прописані, хто міг би бути опікуном.
Ніяких судів.
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flyman
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