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#<1 ... 409410411412 Додано: Сер 15 лют, 2023 22:10 Faceless написав: Damien написав: Faceless написав: Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов



Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.

Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче

А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20. А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20. BIGor

Повідомлень: 7264 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1098 раз. Подякували: 1534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 22:40 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Damien написав: [quote="5541978:Faceless"]Мені більше цікаво, як це опалення+гаряча вода в сумі вийшло 0.1677 Гкал за січень. Хіба що опалення майже не було

Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов



Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.

Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче

А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.[/quote]



Мені комфортно при 18-19 А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.[/quote]Мені комфортно при 18-19 Faceless

Модератор Повідомлень: 32702 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1370 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43 Re: Еміграція, заробітчанство Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. antey1969 1

Повідомлень: 11740 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 13:25 antey1969 написав: Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. Пару недель назад приехала семья.Мужу 32, детей нет.Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.

Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. slonomag Повідомлень: 214 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 13:53 slonomag написав: antey1969 написав: Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. Пару недель назад приехала семья.Мужу 32, детей нет.Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.

Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) gonchik74

Повідомлень: 180 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 14:15 gonchik74 написав: slonomag написав: antey1969 написав: Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. Пару недель назад приехала семья.Мужу 32, детей нет.Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.

Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

пише "що виїхали".

Колись займався темою опікунства "онука над бабцею".

Пройти опікуну і опікуємій медогляд, отримати рішення медкомісії.

Там ще потрібно бути прописаними за одною адресою (мати довідки про реєстрацію).

Ще може бути вимога, що інші там не прописані, хто міг би бути опікуном.

Ніяких судів. пише "що виїхали".Колись займався темою опікунства "онука над бабцею".Пройти опікуну і опікуємій медогляд, отримати рішення медкомісії.Там ще потрібно бути прописаними за одною адресою (мати довідки про реєстрацію).Ще може бути вимога, що інші там не прописані, хто міг би бути опікуном.Ніяких судів. flyman

Повідомлень: 30684 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 18:52 gonchik74 написав: slonomag написав: antey1969 написав: Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. Пару недель назад приехала семья.Мужу 32, детей нет.Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.

Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

+ тесть теща. А так да, з непрямими родичами важче отримати, і здається набагато + тесть теща. А так да, з непрямими родичами важче отримати, і здається набагато adeges Повідомлень: 4157 З нами з: 14.03.06 Подякував: 339 раз. Подякували: 893 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 19:02 BIGor есть же еще нормы температуры воздуха для жилого помещения - а это +20 минимум Pavlenko Borys Повідомлень: 7 З нами з: 08.12.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лют, 2023 20:25 gonchik74 написав: slonomag написав: antey1969 написав: Пару недель назад приехала семья.

Мужу 32, детей нет.

Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.

Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить. Пару недель назад приехала семья.Мужу 32, детей нет.Выехали, оформив 80летней бабушке вторую группу инвалидности.Говорят, даже серьезно платить не пришлось, ибо в таком возрасте многим можно группу давать чисто по показаниям. Вопрос лишь в том, чтобы процесс ускорить.

Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

Написал же четко и понятно "бабушку".

Имелся ввиду не возраст, а степень родства. Толковый словарь в помощь. Написал же четко и понятно "бабушку".Имелся ввиду не возраст, а степень родства. Толковый словарь в помощь. antey1969 1

Повідомлень: 11740 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 409410411412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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