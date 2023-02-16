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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:54

  antey1969 написав:
  gonchik74 написав:
  slonomag написав:Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

Написал же четко и понятно "бабушку".
Имелся ввиду не возраст, а степень родства.
Можна, неможна... Хз, но люди пол-месяца назад выехали.
Переводил им на вводном занятии интеграционного курса информацию от организаторов.

Десь читав, що це чи не єдиний легальний спосіб.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:35

Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.
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