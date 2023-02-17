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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 лют, 2023 20:54
antey1969 написав: gonchik74 написав: slonomag написав:
Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.
Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)
Написал же четко и понятно "бабушку".
Имелся ввиду не возраст, а степень родства.
Можна, неможна... Хз, но люди пол-месяца назад выехали.
Переводил им на вводном занятии интеграционного курса информацию от организаторов.
Десь читав, що це чи не єдиний легальний спосіб.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:35
Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:18
Gastarbaiter там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 06:20
Gastarbaiter написав:
Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.
Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦♂️
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Bolt
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:25
Bolt написав: Gastarbaiter написав:
Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.
Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦♂️
А люстры полицейские ночью на максимальной яркости?
Ну, зато как в Америке
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