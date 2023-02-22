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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:54

  antey1969 написав:
  gonchik74 написав:
  slonomag написав:Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

Написал же четко и понятно "бабушку".
Имелся ввиду не возраст, а степень родства.
Можна, неможна... Хз, но люди пол-месяца назад выехали.
Переводил им на вводном занятии интеграционного курса информацию от организаторов.

Десь читав, що це чи не єдиний легальний спосіб.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:35

Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:18

Gastarbaiter там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 06:20

  Gastarbaiter написав:Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.

Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:25

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.

Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️

А люстры полицейские ночью на максимальной яркости?
Ну, зато как в Америке
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:00

  AVolkov написав:Gastarbaiter там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж

Это кто и где понакупыв?
Перед новым годом только стали заходить на львовскую таможню авто, купленные в феврале
Купленные летом(август) некоторые правда и до блэкаута кое кто смог привезти
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:17

Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 1/7156620/

Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.

"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".

У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.

Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).

Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
BIGor
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