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#<1 ... 410411412413 Додано: Чет 16 лют, 2023 20:54 antey1969 написав: gonchik74 написав: slonomag написав: Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой. Только эту самую 80летнюю бабушку надо с собой тянуть хотя бы до Польши что в таком возрасте может быть проблемой. Особенно если она из какого-то Харькова за 1000км+ от границы с Европой.

Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48) Тут питання інше - ніяку бабцю везти не можна, як і сестру-брата, лише маму, тата, дружину, дитину. Або опікунство, а це два судових рішення, що в поточній ситуації зовсім не швидко. Хоча може то його ( муж 32) родили в 48)

Написал же четко и понятно "бабушку".

Имелся ввиду не возраст, а степень родства.

Можна, неможна... Хз, но люди пол-месяца назад выехали.

Переводил им на вводном занятии интеграционного курса информацию от организаторов. Написал же четко и понятно "бабушку".Имелся ввиду не возраст, а степень родства.Можна, неможна... Хз, но люди пол-месяца назад выехали.Переводил им на вводном занятии интеграционного курса информацию от организаторов.

Десь читав, що це чи не єдиний легальний спосіб. Десь читав, що це чи не єдиний легальний спосіб. BIGor

Повідомлень: 7271 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лют, 2023 00:35 Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал. Gastarbaiter Повідомлень: 2372 З нами з: 26.02.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:18 Gastarbaiter там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж AVolkov Повідомлень: 10 З нами з: 25.01.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лют, 2023 06:20 Gastarbaiter написав: Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал. Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.

Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️ Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 1610 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:25 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал. Блд! Понаехали "беженцы" на американских битках с купленной сертификацией. Мигают своими красными поворотниками - в одного уже чуть не въехал.

Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️ Мну это тоже бесит. Тормозит, загораются два стопа, потом один из них начинает мигать 🤦‍♂️

А люстры полицейские ночью на максимальной яркости?

Ну, зато как в Америке А люстры полицейские ночью на максимальной яркости?Ну, зато как в Америке anduzenko

Повідомлень: 98 З нами з: 18.10.17 Подякував: 32 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:00 AVolkov написав: Gastarbaiter там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж там позбавляються старих корит, а в нас нагрібають. Якби це були пікапи для ЗСУ, то ні ж - коли було "вікно" накупили собі та на перепродаж

Это кто и где понакупыв?

Перед новым годом только стали заходить на львовскую таможню авто, купленные в феврале

Купленные летом(август) некоторые правда и до блэкаута кое кто смог привезти Это кто и где понакупыв?Перед новым годом только стали заходить на львовскую таможню авто, купленные в февралеКупленные летом(август) некоторые правда и до блэкаута кое кто смог привезти барабашов Повідомлень: 3015 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 09:17 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 1/7156620/



Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.



"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".



У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.



Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).

Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює... Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює... BIGor

Повідомлень: 7271 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 16:51 Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Bolt Повідомлень: 1610 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 410411412413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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