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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:28
BIGor написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/
Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.
"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".
У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.
Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).
Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.
Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус.
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antey1969
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:31
Faceless написав: antey1969 написав: Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Лапша
Що, взагалі вже не платять?
С Нового года повысили выплаты.
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antey1969
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:37
antey1969 написав: BIGor написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/
Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.
"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".
У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.
Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).
Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.
Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус.
Я почему написал. Вчера чувака завозил с автовокзала. С Бундеса вернулся. Смылся в первые дни войны(группа есть). Ходил на курсы, сдал на В1. Социал 500€,кроме того батя там давно, у него жил. Короче вернулся, тут ищет работу. Не зашло там🤷♂️
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Bolt
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