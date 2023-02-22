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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лют, 2023 19:28
BIGor написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/
Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.
"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".
У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.
Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).
Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.
Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:31
Faceless написав: antey1969 написав: Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Лапша
Що, взагалі вже не платять?
С Нового года повысили выплаты.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:37
antey1969 написав: BIGor написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/
Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.
"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".
У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.
Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).
Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.
Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус.
Я почему написал. Вчера чувака завозил с автовокзала. С Бундеса вернулся. Смылся в первые дни войны(группа есть). Ходил на курсы, сдал на В1. Социал 500€,кроме того батя там давно, у него жил. Короче вернулся, тут ищет работу. Не зашло там🤷♂️
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Bolt
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:30
Bolt
Всякое бывает.
У нас одна дама за 60 уехала. Сама из под Харькова, квартира разбита, отопления, воды и электричества нет. Приехала туда, забила окна и поехала к сестре в Полтаву зимовать. Здесь у нее пять родственников осталось, отговаривали, но без толку.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:43
Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...
)))
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Wisznia2021
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Додано: Сер 22 лют, 2023 23:44
BIGor написав:
Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...
Так карту на 3 роки на підставі праці вже багато років як видають.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:02
Wisznia2021 написав: Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...
)))
Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.
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airmax78
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:17
airmax78 написав: Wisznia2021 написав: Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...
)))
Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
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rjkz
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:46
Wisznia2021 написав: Bolt написав:
Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!
Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...
)))
Тут ещё какой аспектик имеется. У мну соседа невестка, там с сыном 16-ти лет сидит. Боится возвращаться, бо сына не выпустят потом. Хотя мужиков, с 18-ти не выпускают.
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Bolt
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:51
rjkz написав: airmax78 написав: Wisznia2021 написав:
Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...
)))
Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼
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Bolt
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