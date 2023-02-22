Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 411412413414 Додано: Сер 22 лют, 2023 19:28 BIGor написав: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/



Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.



"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".



У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.



Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).

Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює... https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...

Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.

Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус. Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус. antey1969 1

Повідомлень: 11755 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 19:31 Faceless написав: antey1969 написав: Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Лапша Лапша Що, взагалі вже не платять? Що, взагалі вже не платять?

С Нового года повысили выплаты. С Нового года повысили выплаты. antey1969 1

Повідомлень: 11755 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 20:37 antey1969 написав: BIGor написав: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/



Українці здавна були доволі бажаною категорією трудових мігрантів, тож і після "воєнного" відкриття кордонів ті держави ЄС, які наразі стикаються з дефіцитом робочої сили – на кшталт Польщі, Словаччини та Чехії, – почали розглядати приплив людей з України як величезну можливість.



"Приплив біженців з України після 24 лютого 2022 року, безумовно, був шансом заповнити кадрові прогалини для компаній, які намагаються знайти працівників з відповідними компетенціями", – каже Надія Куртієва, старший спеціаліст з працевлаштування бізнес-групи "Польська конфедерація Lewiatan".



У Польщі більшість біженців, які шукали роботу, працевлаштувалися у сфері виробництва, громадського харчування, послуг, ІТ та зв'язку.



Польські компанії цінують українських працівників – як новоприбулих, так і тих, хто приїхав до країни ще до війни. "Та є проблема у тому, що Польщі також доводиться конкурувати за українських працівників з іншими країнами ЄС, наприклад з Німеччиною", – каже Шимон Вітковський, експерт Департаменту права і законодавства Польського союзу підприємців і роботодавців (ZPP).

Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює... https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/02/21/7156620/Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...

Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.

Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус. Германия пока дает вид на жительство до марта 24 года, дальше вроде бы как пока решают, что делать.Но как только спрыгиваешь с социала, можно начинать подаваться на изменение статьи пребывания в Германии. Работа и место для проживания - основные условия, языковой сертификат В1 повышает шансы, дети в немецкой школе - доп. бонус.

Я почему написал. Вчера чувака завозил с автовокзала. С Бундеса вернулся. Смылся в первые дни войны(группа есть). Ходил на курсы, сдал на В1. Социал 500€,кроме того батя там давно, у него жил. Короче вернулся, тут ищет работу. Не зашло там🤷‍♂️ Я почему написал. Вчера чувака завозил с автовокзала. С Бундеса вернулся. Смылся в первые дни войны(группа есть). Ходил на курсы, сдал на В1. Социал 500€,кроме того батя там давно, у него жил. Короче вернулся, тут ищет работу. Не зашло там🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 1613 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 22:30 Bolt

Всякое бывает.

У нас одна дама за 60 уехала. Сама из под Харькова, квартира разбита, отопления, воды и электричества нет. Приехала туда, забила окна и поехала к сестре в Полтаву зимовать. Здесь у нее пять родственников осталось, отговаривали, но без толку. antey1969 1

Повідомлень: 11755 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 23:43 Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...))) Wisznia2021 Повідомлень: 260 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лют, 2023 23:44 BIGor написав: Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює... Цікаво, кажуть що Польша буде видавати ВНЖ на 3 роки весною всім біженцям хто працює. Походу Німеччина багато переманює...

Так карту на 3 роки на підставі праці вже багато років як видають. Так карту на 3 роки на підставі праці вже багато років як видають. Gastarbaiter Повідомлень: 2373 З нами з: 26.02.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 00:02 Wisznia2021 написав: Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...)))

Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. airmax78 Повідомлень: 41945 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 00:17 airmax78 написав: Wisznia2021 написав: Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...)))

Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается. rjkz

Повідомлень: 14236 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7486 раз. Подякували: 4515 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 00:46 Wisznia2021 написав: Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...)))

Тут ещё какой аспектик имеется. У мну соседа невестка, там с сыном 16-ти лет сидит. Боится возвращаться, бо сына не выпустят потом. Хотя мужиков, с 18-ти не выпускают. Тут ещё какой аспектик имеется. У мну соседа невестка, там с сыном 16-ти лет сидит. Боится возвращаться, бо сына не выпустят потом. Хотя мужиков, с 18-ти не выпускают. Bolt Повідомлень: 1613 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 00:51 rjkz написав: airmax78 написав: Wisznia2021 написав: Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...)))

Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Bolt Повідомлень: 1613 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 411412413414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless