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Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних. Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник. Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше... Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.