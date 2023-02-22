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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 02:55

Интервью Либановой (демография)

https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.
demichh
 
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