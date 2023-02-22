Wisznia2021 написав:
Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе.
у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально. Взрослые на курсах учат базовый уровень, грубо говоря бытовой, 1000 слов чтобы объясниться в магазине или у врача. Для неквалифицированных работ этого обычно достаточно.
Приятель работает дальнобойщиком на немецкую фирму. Спрашиваю как с языком он показал в блокноте набор слов которыми пользуется, количество не считал, но даже не 1000. Их достаточно объяснить кто ты и откуда, а также технические проблемы с авто.
Документы читает с помощью оптического переводчика. За 10 лет работы продвижения в языке ноль, спасает телефон с программой переводчиком.
В Польше немного легче за год вполне возможно освоить язык и без курсов.