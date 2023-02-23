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#<1 ... 412413414415 Додано: Чет 23 лют, 2023 02:55 Интервью Либановой (демография) https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. demichh Повідомлень: 2867 З нами з: 09.12.10 Подякував: 146 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 04:01 Wisznia2021 написав: Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально. Взрослые на курсах учат базовый уровень, грубо говоря бытовой, 1000 слов чтобы объясниться в магазине или у врача. Для неквалифицированных работ этого обычно достаточно.



Приятель работает дальнобойщиком на немецкую фирму. Спрашиваю как с языком он показал в блокноте набор слов которыми пользуется, количество не считал, но даже не 1000. Их достаточно объяснить кто ты и откуда, а также технические проблемы с авто.



Документы читает с помощью оптического переводчика. За 10 лет работы продвижения в языке ноль, спасает телефон с программой переводчиком.



В Польше немного легче за год вполне возможно освоить язык и без курсов. у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально. Взрослые на курсах учат базовый уровень, грубо говоря бытовой, 1000 слов чтобы объясниться в магазине или у врача. Для неквалифицированных работ этого обычно достаточно.Приятель работает дальнобойщиком на немецкую фирму. Спрашиваю как с языком он показал в блокноте набор слов которыми пользуется, количество не считал, но даже не 1000. Их достаточно объяснить кто ты и откуда, а также технические проблемы с авто.Документы читает с помощью оптического переводчика. За 10 лет работы продвижения в языке ноль, спасает телефон с программой переводчиком.В Польше немного легче за год вполне возможно освоить язык и без курсов. vitaliian

Повідомлень: 16923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2112 раз. Подякували: 2995 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 05:25 Bolt написав: Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном. Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном. Wisznia2021 Повідомлень: 262 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 05:28 Bolt написав: rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼



Мы как приехали, детей отдали "по возрасту" в школу. Как потом выяснилось, надо было на класс меньше давать. Старший на курсы ходил в Украине, поэтому хоть немного язык знал. Младший знал несколько десятков слов. В Украине в школу еще не успел пойти. А школа не ESL, просто обычная американская паблик скул, благо хоть район такой, что довольно много, но не преимущественно, русскоязычных.

Но, это не сильно помогло.

Благо на время ковида отменили оценки. Ато-бы на второй год оставили.

Дети еще маленькие были, всяких там Смешариков и Фиксиков еще смотрели...

Мы им залимитировали русскоязычные мультики, а на англоязычный контент ввели безлимит. Какой кошмар они смотрели...но слово пришлось держать.

Сейчас старший почти отличник, младший не так хорошо, но сейчас много в классе ребят из Украины, которым нужна помощь и он уже им помогает.

Книги свободно читают оба, русскоязычный контент уже и не особо смотрят сами.

Поэтому тот, самый первый год хоть и был самым тяжелым и для всех нас и для каждого в отдельности, но "вырванным" его ну никак назвать нельзя. Он просто и не мог быть другим.

Так и у украинцев в Германии, Польше, Франции и тд. сначала будет тяжело, но потом каждый следующий год все легче и легче.

Вопрос только в том, что те, кто вернется в Украину через несколько лет, окажутся не в контексте НУШ. И ЗНО трудно будет сдать.

Поэтому, вариант заканчивать школу в Европе, поступать в Европе, ну, и потом уж работать там-же - выглядит логичным.

А вот как в Украине увяжут НУШ с теми кто вернется - ума не приложу.

Так что я вижу больше проблем для учебы в Украине, чем за ее пределами. Мы как приехали, детей отдали "по возрасту" в школу. Как потом выяснилось, надо было на класс меньше давать. Старший на курсы ходил в Украине, поэтому хоть немного язык знал. Младший знал несколько десятков слов. В Украине в школу еще не успел пойти. А школа не ESL, просто обычная американская паблик скул, благо хоть район такой, что довольно много, но не преимущественно, русскоязычных.Но, это не сильно помогло.Благо на время ковида отменили оценки. Ато-бы на второй год оставили.Дети еще маленькие были, всяких там Смешариков и Фиксиков еще смотрели...Мы им залимитировали русскоязычные мультики, а на англоязычный контент ввели безлимит. Какой кошмар они смотрели...но слово пришлось держать.Сейчас старший почти отличник, младший не так хорошо, но сейчас много в классе ребят из Украины, которым нужна помощь и он уже им помогает.Книги свободно читают оба, русскоязычный контент уже и не особо смотрят сами.Поэтому тот, самый первый год хоть и был самым тяжелым и для всех нас и для каждого в отдельности, но "вырванным" его ну никак назвать нельзя. Он просто и не мог быть другим.Так и у украинцев в Германии, Польше, Франции и тд. сначала будет тяжело, но потом каждый следующий год все легче и легче.Вопрос только в том, что те, кто вернется в Украину через несколько лет, окажутся не в контексте НУШ. И ЗНО трудно будет сдать.Поэтому, вариант заканчивать школу в Европе, поступать в Европе, ну, и потом уж работать там-же - выглядит логичным.А вот как в Украине увяжут НУШ с теми кто вернется - ума не приложу.Так что я вижу больше проблем для учебы в Украине, чем за ее пределами. rjkz

Повідомлень: 14239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7486 раз. Подякували: 4517 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 05:37 demichh написав: https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Я оцениваю население Украины на начало войны в 32 млн максимум.

Это постоянно живущих на территории Украины.

ВВиду полученного опыта и путем проверки по реестрам своих давно уехавших друзей и знакомых, могу сказать, что Держстат все еще "видит" их гражданами Украины, хотя они уже давным давно граждане других стран. Некоторых уже и нет на этом свете. Но государство Украина об этом не в курсе. Ибо очень немногие заморачиваются оформлением в Украине выезда на ПМЖ (это занимает несколько месяцев, денег и кучу нервов), а уж отказ от украинского гражданства не делает никто.

Я периодически приводил на каждый момент времени свои выкладки и соображения касательно реальной численности населения, но сейчас уже это сделать невозможно.

Последний раз года 2,5- 3 назад. Я оцениваю население Украины на начало войны в 32 млн максимум.Это постоянно живущих на территории Украины.ВВиду полученного опыта и путем проверки по реестрам своих давно уехавших друзей и знакомых, могу сказать, что Держстат все еще "видит" их гражданами Украины, хотя они уже давным давно граждане других стран. Некоторых уже и нет на этом свете. Но государство Украина об этом не в курсе. Ибо очень немногие заморачиваются оформлением в Украине выезда на ПМЖ (это занимает несколько месяцев, денег и кучу нервов), а уж отказ от украинского гражданства не делает никто.Я периодически приводил на каждый момент времени свои выкладки и соображения касательно реальной численности населения, но сейчас уже это сделать невозможно.Последний раз года 2,5- 3 назад. rjkz

Повідомлень: 14239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7486 раз. Подякували: 4517 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство Еще есть проблема- наши дети менее дисциплинированние и более " холёние- тепличние". В одном классе есть часть детей, типа, " донецьких". Дали им учителя(немец, на пенсии, а как иначе?- самим учителей не хватает). Так єта наша золотая молодеж довела учителя- и он просто перестал их учить, смотрел просто, чтоб голови не поразбивали и с окон не пригали. И дети почти год!!! из- за кучки придурков с распальцовкой потеряли. Wisznia2021 Повідомлень: 262 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 05:43 Wisznia2021 написав: Еще есть проблема- наши дети менее дисциплинированние и более " холёние- тепличние". В одном классе есть часть детей, типа, " донецьких". Дали им учителя(немец, на пенсии, а как иначе?- самим учителей не хватает). Так єта наша золотая молодеж довела учителя- и он просто перестал их учить, смотрел просто, чтоб голови не поразбивали и с окон не пригали. И дети почти год!!! из- за кучки придурков с распальцовкой потеряли. Еще есть проблема- наши дети менее дисциплинированние и более " холёние- тепличние". В одном классе есть часть детей, типа, " донецьких". Дали им учителя(немец, на пенсии, а как иначе?- самим учителей не хватает). Так єта наша золотая молодеж довела учителя- и он просто перестал их учить, смотрел просто, чтоб голови не поразбивали и с окон не пригали. И дети почти год!!! из- за кучки придурков с распальцовкой потеряли.



Ну надо это выяснять вовремя и чтобы школа "работала" с родителями таких детей,если нет - переводить в другую школу. Ну надо это выяснять вовремя и чтобы школа "работала" с родителями таких детей,если нет - переводить в другую школу. rjkz

Повідомлень: 14239 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7486 раз. Подякували: 4517 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 06:03 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼



Мы как приехали, детей отдали "по возрасту" в школу. Как потом выяснилось, надо было на класс меньше давать. Старший на курсы ходил в Украине, поэтому хоть немного язык знал. Младший знал несколько десятков слов. В Украине в школу еще не успел пойти. А школа не ESL, просто обычная американская паблик скул, благо хоть район такой, что довольно много, но не преимущественно, русскоязычных.

Но, это не сильно помогло.

Благо на время ковида отменили оценки. Ато-бы на второй год оставили.

Дети еще маленькие были, всяких там Смешариков и Фиксиков еще смотрели...

Мы им залимитировали русскоязычные мультики, а на англоязычный контент ввели безлимит. Какой кошмар они смотрели...но слово пришлось держать.

Сейчас старший почти отличник, младший не так хорошо, но сейчас много в классе ребят из Украины, которым нужна помощь и он уже им помогает.

Книги свободно читают оба, русскоязычный контент уже и не особо смотрят сами.

Поэтому тот, самый первый год хоть и был самым тяжелым и для всех нас и для каждого в отдельности, но "вырванным" его ну никак назвать нельзя. Он просто и не мог быть другим.

Так и у украинцев в Германии, Польше, Франции и тд. сначала будет тяжело, но потом каждый следующий год все легче и легче.

Вопрос только в том, что те, кто вернется в Украину через несколько лет, окажутся не в контексте НУШ. И ЗНО трудно будет сдать.

Поэтому, вариант заканчивать школу в Европе, поступать в Европе, ну, и потом уж работать там-же - выглядит логичным.

А вот как в Украине увяжут НУШ с теми кто вернется - ума не приложу.

Так что я вижу больше проблем для учебы в Украине, чем за ее пределами. Мы как приехали, детей отдали "по возрасту" в школу. Как потом выяснилось, надо было на класс меньше давать. Старший на курсы ходил в Украине, поэтому хоть немного язык знал. Младший знал несколько десятков слов. В Украине в школу еще не успел пойти. А школа не ESL, просто обычная американская паблик скул, благо хоть район такой, что довольно много, но не преимущественно, русскоязычных.Но, это не сильно помогло.Благо на время ковида отменили оценки. Ато-бы на второй год оставили.Дети еще маленькие были, всяких там Смешариков и Фиксиков еще смотрели...Мы им залимитировали русскоязычные мультики, а на англоязычный контент ввели безлимит. Какой кошмар они смотрели...но слово пришлось держать.Сейчас старший почти отличник, младший не так хорошо, но сейчас много в классе ребят из Украины, которым нужна помощь и он уже им помогает.Книги свободно читают оба, русскоязычный контент уже и не особо смотрят сами.Поэтому тот, самый первый год хоть и был самым тяжелым и для всех нас и для каждого в отдельности, но "вырванным" его ну никак назвать нельзя. Он просто и не мог быть другим.Так и у украинцев в Германии, Польше, Франции и тд. сначала будет тяжело, но потом каждый следующий год все легче и легче.Вопрос только в том, что те, кто вернется в Украину через несколько лет, окажутся не в контексте НУШ. И ЗНО трудно будет сдать.Поэтому, вариант заканчивать школу в Европе, поступать в Европе, ну, и потом уж работать там-же - выглядит логичным.А вот как в Украине увяжут НУШ с теми кто вернется - ума не приложу.Так что я вижу больше проблем для учебы в Украине, чем за ее пределами.

Слава богу, что мои дети проскочили школу до введения НУШ. Уже и так школа по сравнению с эталонной совков ой денрадировала, а НУШ это полный писец. Сейчас вот по находил свои совеовые учебники тридцати летней давности, сижу по вечерам с малым математику учу. Бо в школьном "Текст по дебильному написан," © Слава богу, что мои дети проскочили школу до введения НУШ. Уже и так школа по сравнению с эталонной совков ой денрадировала, а НУШ это полный писец. Сейчас вот по находил свои совеовые учебники тридцати летней давности, сижу по вечерам с малым математику учу. Бо в школьном "Текст по дебильному написан," © Bolt Повідомлень: 1614 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 412413414415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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