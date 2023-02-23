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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:19

  BIGor написав:
  vitaliian написав:у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі.
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