RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:19

  BIGor написав:
  vitaliian написав:у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі.
Bolt
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:15

  Wisznia2021 написав:
  Bolt написав:Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.


Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.
adeges
 
Повідомлень: 4163
З нами з: 14.03.06
Подякував: 341 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.