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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 414415416417>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:19

  BIGor написав:
  vitaliian написав:у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:15

  Wisznia2021 написав:
  Bolt написав:Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.


Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:08

  adeges написав:
  Wisznia2021 написав:
  Bolt написав:Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.


Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:12

  Wisznia2021 написав:
  Bolt написав:Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...:))))

прям жах, а в Україні медом намазано
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:25

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі.

ще сталий зворот: "ja perdole",
на В1 вистачає
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:29

  Bolt написав:
  adeges написав:
  Wisznia2021 написав:Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.


Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури...

Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:38

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.


Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? :mrgreen:
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
:lol:

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально).
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець.
За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:40

  flyman написав:
  Bolt написав:
  adeges написав:Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури...

Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець.

Мова - одна з основ менталітету.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:50

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець.
За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає.


Тобто одну систему нахлобучили, втекли, і нахлобучуєте іншу що прихистила?
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