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#<1 ... 414415416417> Додано: Чет 23 лют, 2023 08:19 BIGor написав: vitaliian написав: у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально. у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти. Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі. Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі. Bolt Повідомлень: 1617 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 10:15 Wisznia2021 написав: Bolt написав: Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном. Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.



Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду. Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду. adeges Повідомлень: 4163 З нами з: 14.03.06 Подякував: 341 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:08 adeges написав: Wisznia2021 написав: Bolt написав: Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼 Смотрю, как у нас в старших классах после Ковида и начала войны (почти два года дистанционки) учителя, детей теперь, как говорится, до тямы не могут привести, а в Германии, ещё на это накладывается незнание языка. Не, конечно, есть талантливые дети, которые хотят и могут учится, но мне думается, что для большинства, это будут,, вырваные годы" 😼

Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном. Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.



Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду. Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури... Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури... Bolt Повідомлень: 1617 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:12 Wisznia2021 написав: Bolt написав: Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?! Кто в курсе? Говорят в Бундесе понемногу помощь начали резать нашим беженцам?!

Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция... ))) Пенсов и мамаш с детьми просят предоставить справку соответственно о пенсии и об алиментах и пособие платят за минусом єтих доходов. Насколько єто массово- не могу сказать, но есть такое. У многих ситуация тупиковая: дети в нем. школе, типа, должни учить немецкий яз: в классе дети с 5- го по 10-й класс, учеба- одно название. Также, чтоб не остаться " с носом" потом - надо продолжать учиться в укр школе. Как єто совмещать, если у ребенка алгебра+ химия+ физика+ геометрия в укр школе и пол- дня занят в нем школе???? А мама на курсах и ей тоже надо учить, а если детей двое??? Из моего окружения: у одной дочь 16 лет отказалась ходить здесь в школу, у второй ходила, но решила не ходить и уехать в Украину к папе. Мама носит с собой документи, чтоб дочь реально не уехала сама в Украину. Туризм постепенно заканчиваеься, начинается иммиграция...)))

прям жах, а в Україні медом намазано прям жах, а в Україні медом намазано flyman

Повідомлень: 30754 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:25 Bolt написав: BIGor написав: vitaliian написав: у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/польский нереально. у меня тоже есть несколько кейсов когда дети возвращаются именно из за школы, потому что с наскока выучить немецкий/нереально.

Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти. Риллі про польську? Я жодного дня поки не вчив польську, спілкуюся нормально, здавав тест онлайн на граматику - B1. Але треба звичайно йти на курси, щоб до вільного володіти.

Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі. Колись 95 році працював в Польщі. Там, ще працювало два поляки. Так цілий розмовний запас в ниx складався з трьох слів: kurwa, chuj i przejebane. Добре, що мало перетинався з ними по роботі.

ще сталий зворот: "ja perdole",

на В1 вистачає ще сталий зворот: "ja perdole",на В1 вистачає flyman

Повідомлень: 30754 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:29 Bolt написав: adeges написав: Wisznia2021 написав: Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном. Те, кто не знали язик до приезда( а таких 99%) - должни его сначала виручить,- т.е. учиться в нем школе по нем программе они сейчас пока не могут. И єти дети нараздорожье: или забросить укр школу и потерять еще пару лишних лет, чтоб,возможно, закончить немецкую школу( подойдет не для каждого возраста) или сделать упор на укр школу. С класса 5- го я би сделала упор на укр школу. Но...учеба онлайн есть не у всех. Говорять, что многим просто дают задания и потом єти задания оценивают. Т.е. матеріал не обьясняют. И не каждий родитель может обьснить ребёнку физику, химию. Проблема ужасная. Когда есть деньги, то просто здесь нанимают наших репетиторов, тоже онлайн, в основном.



Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду. Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури... Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури...

Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. flyman

Повідомлень: 30754 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:38 rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально). Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально). airmax78 Повідомлень: 41949 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:39 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає. За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає. Дюрі-бачі

Повідомлень: 580 З нами з: 29.07.22 Подякував: 48 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:40 flyman написав: Bolt написав: adeges написав: Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду. Як можна, знаходячись в будь-якій країні, особливо в розвинених, обирати пародію у вигляді української дистанційної освіти? Яка повністю себе дискредитувала ще під час Ковіду.

Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури... Які шанси влитись в учбовий процес, переїхавши в умовну Німеччину у віці 15 років?! Сидячи в німецькомовному класі і не розуміючи ні слова. Якщо, теоретично на курсах доб'ють до якогось побутового В1, то цього, явно буде бракуватм для розуміння таких предметів, як фізика, хімія,математика, біологія та того ж Гете читати в оригіналі з літератури...

Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець.

Мова - одна з основ менталітету. Мова - одна з основ менталітету. airmax78 Повідомлень: 41949 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 11:50 Дюрі-бачі написав: flyman написав: Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. Тільки не мова є основною проблемою, а менталітет: думати як німець, робити як німець, жити як німець. За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає. За Німеччину не скажу, а в Чехії думати як Українець і нахлобучувати систему через лозейки однозначно допомагає.



Тобто одну систему нахлобучили, втекли, і нахлобучуєте іншу що прихистила? Тобто одну систему нахлобучили, втекли, і нахлобучуєте іншу що прихистила? finuser521

Повідомлень: 20 З нами з: 29.06.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 414415416417> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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