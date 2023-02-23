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#<1 ... 414415416417 Додано: Чет 23 лют, 2023 12:03 demichh написав: https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.

Абзац вище:

"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".



Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. Брєд.Абзац вище:"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. andrijk777

Повідомлень: 4468 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 12:27 andrijk777 написав: demichh написав: https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.

Абзац вище:

"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".



Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. Брєд.Абзац вище:"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.

Понятно, что бред.

Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?

Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов. Понятно, что бред.Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов. antey1969 1

Повідомлень: 11759 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1611 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 12:44 Думаю, реально не более 28 млн осталось. Bolt Повідомлень: 1618 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 12:52 "З України виїхало 12 млн з лишком"



Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.

Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало". finuser521

Повідомлень: 21 З нами з: 29.06.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 13:37 antey1969 написав: andrijk777 написав: demichh написав: https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.

Абзац вище:

"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".



Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. Брєд.Абзац вище:"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.

Понятно, что бред.

Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?

Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов. Понятно, что бред.Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов.

це як "будем в маю на шашлики", не попередили, бо "боялися паніки"

так переживає влада за пересіченого, що наявне населення скоротилося більше як в два рази за 30 років це як "будем в маю на шашлики", не попередили, бо "боялися паніки"так переживає влада за пересіченого, що наявне населення скоротилося більше як в два рази за 30 років flyman

Повідомлень: 30763 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 13:38 finuser521 написав: "З України виїхало 12 млн з лишком"



Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.

Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало". "З України виїхало 12 млн з лишком"Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".

дійсно, назад він ішов пішки козиними стежками, і так 20 разів дійсно, назад він ішов пішки козиними стежками, і так 20 разів flyman

Повідомлень: 30763 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 16:19 finuser521 написав: "З України виїхало 12 млн з лишком"



Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.

Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало". "З України виїхало 12 млн з лишком"Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".

https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/no ... 24-lyutoho

Понад 14,5 млн. українців виїхали після 24 лютого, а мінімум 11,7 млн. — в'їхали до країн Євросоюзу. 7,7 млн ​​зареєстровано в Європі як одержувачів тимчасового захистку», - уточнив Лубінець. BIGor

Повідомлень: 7275 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1535 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 414415416417 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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