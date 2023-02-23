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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:03

  demichh написав:https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.
Абзац вище:
"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".

Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:27

  andrijk777 написав:
  demichh написав:https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.
Абзац вище:
"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".

Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.

Понятно, что бред.
Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?
Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:44

Думаю, реально не более 28 млн осталось.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:52

"З України виїхало 12 млн з лишком"

Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.
Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".
finuser521
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:37

  antey1969 написав:
  andrijk777 написав:
  demichh написав:https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.
Абзац вище:
"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".

Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.

Понятно, что бред.
Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"?
Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов.

це як "будем в маю на шашлики", не попередили, бо "боялися паніки"
так переживає влада за пересіченого, що наявне населення скоротилося більше як в два рази за 30 років
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:38

  finuser521 написав:"З України виїхало 12 млн з лишком"

Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.
Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".

дійсно, назад він ішов пішки козиними стежками, і так 20 разів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:19

  finuser521 написав:"З України виїхало 12 млн з лишком"

Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.
Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".

https://www.slovoidilo.ua/2022/12/01/no ... 24-lyutoho
Понад 14,5 млн. українців виїхали після 24 лютого, а мінімум 11,7 млн. — в'їхали до країн Євросоюзу. 7,7 млн ​​зареєстровано в Європі як одержувачів тимчасового захистку», - уточнив Лубінець.
BIGor
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