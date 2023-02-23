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Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних. Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник. Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше... Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.
Брєд. Абзац вище: "З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".
Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних. Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник. Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше... Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.
Брєд. Абзац вище: "З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".
Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
Понятно, что бред. Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"? Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов.
Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних. Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник. Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше... Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.
Брєд. Абзац вище: "З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".
Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
Понятно, что бред. Почему изначально страждущие срочной переписи населения Порошенко, а потом и Зеленский, вдруг внезапно, придя к власти, об этой самой "важной переписи" вдруг "забыли"? Судя по всему, реальные цифры уже тогда были настолько печальные, что их решили "не уточнять" дабы лишний раз не будоражить общество и.... международных кредиторов.
це як "будем в маю на шашлики", не попередили, бо "боялися паніки" так переживає влада за пересіченого, що наявне населення скоротилося більше як в два рази за 30 років
rjkz я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат