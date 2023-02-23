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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:03

  demichh написав:https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.
Абзац вище:
"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".

Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:52

"З України виїхало 12 млн з лишком"

Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.
Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:18

rjkz
я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.
Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.
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