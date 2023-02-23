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Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних. Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник. Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше... Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.
Брєд. Абзац вище: "З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".
Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
rjkz я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат
Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.
Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html
Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.