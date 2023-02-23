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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:03

  demichh написав:https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104

Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.
Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.
Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...
Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.
Абзац вище:
"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".

Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:52

"З України виїхало 12 млн з лишком"

Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.
Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало".
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:18

rjkz
я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.
Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:01

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.


Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? :mrgreen:
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
:lol:

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально).

И останется на год, и что?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:17

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? :mrgreen:
Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?
Абы обсерить образование вне Украины?
Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.
Даже скорее наоборот. Начитается.
:lol:

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально).

И останется на год, и что?

Во-первых нет гарантий, что и через год освоят. Во-вторых нет гарантий, что украинцев тут оставят. И это создает риск того, что дети потеряют минимум год, скорее два, отстав по учебе от сверстников в Украине. Понимаю, что в Украине у многих детей сейчас вообще нет возможности учиться, но не в Киеве, Одессе, Днепре и западнее.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:21

  antey1969 написав:Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.
Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:29

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.
Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному?


Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:56

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.
Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному?


Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов

И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.
PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
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