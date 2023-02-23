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#<1 ... 415416417418> Додано: Чет 23 лют, 2023 12:03 demichh написав: https://forbes.ua/war-in-ukraine/skilki-zalishilos-ukraintsiv-khto-ne-povernetsya-yakim-bude-ukrainske-suspilstvo-ta-ekonomika-intervyu-z-sotsiologineyu-elloyu-libanovoyu-17012023-11104



Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.

Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.

Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...

Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися. Я думаю, що населення зараз 34-35 млн. Абсолютно немає офіційних даних.Сьогодні ми вважаємо це 80% бідності, жахливий показник.Аналіз даних повернення переселенців у 20 сторіччі після локальних воєн, Першої й Другої світових війн, дають цифру 30-40% повернення. Я думаю, що в Україні буде більше...Треба розуміти, що уряди практично всіх країн зацікавлені в тому, щоб наші емігранти залишилися.

Брєд.

Абзац вище:

"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".



Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. Брєд.Абзац вище:"З України виїхало 12 млн з лишком(мається на увазі під час війни)".Тобто "до війни" було 46-47 мільйонів! Очевидно що це брєд. Таких цифр населення вже давно немає. andrijk777

Повідомлень: 4468 З нами з: 11.11.14 Подякував: 185 раз. Подякували: 266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 12:52 "З України виїхало 12 млн з лишком"



Припускаю що це сума всіх перетинів кордону "з України" за період.

Тобто якщо волонтер 20 разів їздив туди-сюди - то пораховано як "20 людей виїхало". finuser521

Повідомлень: 21 З нами з: 29.06.22 Подякував: 3 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 18:18 rjkz

я думаю засчитают всем автоматически без сдачи знаний кто был беженцем и вернулся.Пойдут на встречу лоюдям.А почему должно быть по другому.Мы же 8 лет учили бесплатно без ЗНО и на бюджете студентов с днрлнр и крыма,да ещё и общаги на шару им давали....а теперь они и их папики убивают наших солдат konstantin kirovograd

Повідомлень: 1187 З нами з: 20.01.09 Подякував: 23 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.

Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже. antey1969 1

Повідомлень: 11759 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1611 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Думаю, реально не более 28 млн осталось. Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного. Можливо, що і менше:Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного. Ой+

Повідомлень: 5637 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 22:01 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно. Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально). Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально).

И останется на год, и что? И останется на год, и что? adeges Повідомлень: 4165 З нами з: 14.03.06 Подякував: 341 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 22:17 adeges написав: airmax78 написав: rjkz написав: Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.Даже скорее наоборот. Начитается.

Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально). Австрийское и немецкое школьное образование - это одно и то же. И именно так сейчас все и происходит: собрали детей всех возрастов в один класс и пытаются их научить немецкому. Математика в 4м классе на уровне 2го. По итогам года будет экзамен по немецкому языку и кто его не сдаст - на следующий год повторит обучение (и я буду очень удивлен, если его сдаст какое-то значимое число детей - т.к. за год с 0 выучить немецкий абсолютно нереально).

И останется на год, и что? И останется на год, и что?

Во-первых нет гарантий, что и через год освоят. Во-вторых нет гарантий, что украинцев тут оставят. И это создает риск того, что дети потеряют минимум год, скорее два, отстав по учебе от сверстников в Украине. Понимаю, что в Украине у многих детей сейчас вообще нет возможности учиться, но не в Киеве, Одессе, Днепре и западнее. Во-первых нет гарантий, что и через год освоят. Во-вторых нет гарантий, что украинцев тут оставят. И это создает риск того, что дети потеряют минимум год, скорее два, отстав по учебе от сверстников в Украине. Понимаю, что в Украине у многих детей сейчас вообще нет возможности учиться, но не в Киеве, Одессе, Днепре и западнее. airmax78 Повідомлень: 41954 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 22:21 antey1969 написав: Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.

Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже. Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному? Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному? airmax78 Повідомлень: 41954 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 22:29 airmax78 написав: antey1969 написав: Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.

Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже. Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному? Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному?



Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов adeges Повідомлень: 4165 З нами з: 14.03.06 Подякував: 341 раз. Подякували: 894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 22:56 adeges написав: airmax78 написав: antey1969 написав: Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.

Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже. Сегодня познакомился с первым мужиком, выехавшим по схеме "волонтер". Пересек границу перед Новым годом, цену озвучивать не буду.Говорит, был вариант с инвалидностью, но там почти вдвое дороже.

Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному? Зачем он так откровенно об этом позоре рассказывает первому встречному?



Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов Не у всех есть возможность автоматически получать бронь и не платить налоги. Так могут позволить себе говорить только люди из окопов

И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? airmax78 Повідомлень: 41954 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 415416417418> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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