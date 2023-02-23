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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58

  Ой+ написав:
  Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.

Западнее линии фронта в Украине менее 20млн. Причем основательно "менее". При подсчете обычно считают только уехавших в западную сторону, но их же не один миллион свалило и в россию, беларусь, Казахстан
Damien
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