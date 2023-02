Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 415416417418 Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58 Ой+ написав: Bolt написав: Думаю, реально не более 28 млн осталось.

Можливо, що і менше:



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного. Можливо, що і менше:Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.

Западнее линии фронта в Украине менее 20млн. Причем основательно "менее". При подсчете обычно считают только уехавших в западную сторону, но их же не один миллион свалило и в россию, беларусь, Казахстан

Додано: Чет 23 лют, 2023 23:04 rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно

Додано: Чет 23 лют, 2023 23:06 airmax78 написав: И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?



К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?



Додано: Чет 23 лют, 2023 23:25 Damien написав: rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



Додано: Чет 23 лют, 2023 23:26 adeges написав: airmax78 написав: И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?

К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?

По разному. Как получается.

Нужно подтягивать как можно больше людей для формирования штурмовых батальонов для взятия Кенегсберга. Немцы не справляются

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?

К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?

По разному. Как получается. К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?По разному. Как получается.

Додано: Чет 23 лют, 2023 23:35 Damien написав: rjkz написав:

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.
Ну может не с 10, а с 12 лет - точно

К сожалению согласен.

К сожалению согласен. К сожалению согласен. airmax78 Повідомлень: 41956 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 23:40 adeges написав: airmax78 написав: И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?



К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?



По разному. Как получается. К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?По разному. Как получается.

Додано: Чет 23 лют, 2023 23:42 BIGor написав: Faceless написав: Damien написав: Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов



Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.

Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу.Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче

А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20. А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.

міліонерша, і 57 по Фаренгейту (14 С) в будинку

міліонерша, і 57 по Фаренгейту (14 С) в будинку

Повідомлень: 30764 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1447 раз. Подякували: 2617 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лют, 2023 23:54 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.

PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь? И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать.PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?



К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?



По разному. Как получается. К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?По разному. Как получается.

Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали. Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.



And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?



