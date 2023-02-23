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Bolt написав:Думаю, реально не более 28 млн осталось.
Можливо, що і менше:
Чисельність наявного населення України станом на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб. Такі дані для підготовки держбюджету надала Державна служба статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000). https://www.rbc.ua/ukr/news/pravitelstv ... 27492.html
Мінус міграція, окупація, природне зменшення то десь 26 млн наявного.
Западнее линии фронта в Украине менее 20млн. Причем основательно "менее". При подсчете обычно считают только уехавших в западную сторону, но их же не один миллион свалило и в россию, беларусь, Казахстан
airmax78 написав:Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании? Абы обсерить образование вне Украины? Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины. Даже скорее наоборот. Начитается.
Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
Востаннє редагувалось Damien в Чет 23 лют, 2023 23:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать. PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?
airmax78 написав:Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.
Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании? Абы обсерить образование вне Украины? Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины. Даже скорее наоборот. Начитается.
Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов
airmax78 написав:И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать. PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно? По разному. Как получается.
Нужно подтягивать как можно больше людей для формирования штурмовых батальонов для взятия Кенегсберга. Немцы не справляются
rjkz написав: Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"? Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании? Абы обсерить образование вне Украины? Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины. Даже скорее наоборот. Начитается.
Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит. Ну может не с 10, а с 12 лет - точно
airmax78 написав:И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать. PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?
По разному. Как получается.
Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.
Damien написав:Зачем Вы пересчитываете в Гкал, если стоит индивидуальное отопление(двухконтурный котел). Он платил просто за кубы газа. Я же посчитал, что 48 кубов. Я когда то жил в однушке с двухконтурным котлом, уходило зимой 100-110 кубов, если вообще не экономить. При жесткой экономии может быть и 48 кубов
Для того й перевів, щоб було як порівняти. Яка різниця, яким саме чином оплачувалося опалення, якщо суть та сама - оплата отриманої енергії, хоч в кВт*год, хоч Гкал. Якщо так подивитися, котельня теж на газу. Коротше кажучи, маємо жорстку економію, можливо просто тому, що людині комфортно при 15-17° в квартирі, але якщо порівняти ціну на Гкал, то в Польщі в 2,5 рази дорожче
А Вам комфортно при 15-17° в квартирі? Жорстко економите. Я стараюсь підтримувати +20.
airmax78 написав:И при чем тут бронь? Ну уехал ты из Украины заплатив хз кому - нафига об этом рассказывать? Еще и с такой удалью: мог и как инвалид - но не дурак переплачивать. PS В Украине миллионов 10 мужчин призывного возраста. Призван максимум миллион. 90% не призваны. Бронь есть очень у многих (у меня, кстати, нет) - че вы мне постоянно этой бронью тычете? Вы то сами как в Вену мотаетесь?
К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?
По разному. Как получается.
Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує