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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 416417418419
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:52

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?

По разному. Как получается.

Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.


And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує

Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.
airmax78
 
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