#<1 ... 417418419420> Додано: П'ят 24 лют, 2023 01:52

К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?



По разному. Как получается. К тому, что сидя в безопасности с работой за рубежом и боясь заехать в Украину год, "потому что не выпустят" не дает по моему мнению права других попрекать и стыдить, которые из Украины хотят выехать. На время или навсегда. Так понятно?По разному. Как получается.

Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали. Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.



And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?



З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує

Додано: П'ят 24 лют, 2023 02:07 Damien написав: rjkz написав: airmax78 написав: Так и есть. Пока что учеба в немецких школах для украинцев - одно название. Как потом догонять - хз. Год учебы потерян безвозвратно.



Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



Я Вам могу сказать, что знаю людей, кто попал в США в школьном возрасте, в том числе в старшем. Среди них есть адвокаты (2 чел), программисты (2 чел), инженер.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 02:09 Damien написав: Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



У вас діти шкільного віку є, навчаються зараз в Україні? Розкажу як приблизно це зараз відбувається на прикладі родичів:

1) в школі, в котру ходить племінник у перший клас, очно навчаються тільки 1-4 та 11 класи і то "повних" навчальних днів було може 70-80 за цей навчальний рік; під час повітряних тривог уроки зупиняють і всі учні спускаються в тісний та холодний підвал і сидять там часто годину-дві, а тривоги бувають майже щодня а то й по декілька разів; як наслідок такого "загартування" діти часто хворіють і в не рідко в класі одночасно перебуває не більше 1/2-2/3 учнів; племінник-першокласник хворів вже 4 рази по 5-10 днів кожен раз; Рівень знань учнів відповідний...

2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Завіса.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 02:10 adeges написав: Damien написав: rjkz написав:

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

У вас діти шкільного віку є, навчаються зараз в Україні? Розкажу як приблизно це зараз відбувається на прикладі родичів:

1) в школі, в котру ходить племінник у перший клас, очно навчаються тільки 1-4 та 11 класи і то "повних" навчальних днів було може 70-80 за цей навчальний рік; під час повітряних тривог уроки зупиняють і всі учні спускаються в тісний та холодний підвал і сидять там часто годину-дві, а тривоги бувають майже щодня а то й по декілька разів; як наслідок такого "загартування" діти часто хворіють і в не рідко в класі одночасно перебуває не більше 1/2-2/3 учнів; племінник-першокласник хворів вже 4 рази по 5-10 днів кожен раз; Рівень знань учнів відповідний...

2) дочка кума в іншій школі ходить до фізико-математичного класу з гучною назвою "інтелект",

навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) призвело до того, що бувша відмінниця заявила татусю: не хочу я ту фізику вчити, в моєму класі її взагалі ніхто не знає і мені це теж не цікаво!

Завіса.

Я звичайно здогадуюсь, що можливо в якихось школах і зараз нормально організоване навчання, але який це відсоток на всю Україну-10-20% чи й того не набереться?

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов



могу только сказать, что 100 куе в год - это не так и много.

Неплохо?

могу только сказать, что 100 куе в год - это не так и много.

Неплохо?

Да.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 02:44 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: Отсутствие законной возможности выехать из Украины не освобождает от морали.



And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?



З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?З попередньої кореспонденції зрозуміло, що для вас це питання риторичне, відповіді не потребує

Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим. Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.



О морали:

О морали:

"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич."

Додано: П'ят 24 лют, 2023 03:03 rjkz написав: airmax78 написав: Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.



О морали:

"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич." О морали:"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич."

Як поется в припеві одної відомої пісні "нести херню совсем несложно".



О морали:

"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич." О морали:"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич."

Как поется в припеве одной известной песни "нести херню совсем несложно". Как поется в припеве одной известной песни "нести херню совсем несложно".



Это точно.

Це точно.

В наступний раз повторіть цю фразу, дивлячись у дзеркало.

Додано: П'ят 24 лют, 2023 07:33

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw

Прогресс до чого дійшов:

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,3 ... B.1-L.2.zw

В Жешові літають дроном над димоходами і роблять аналіз диму з труби. Якщо не в нормі приходять муніципали, беруть аналіз попелу з печі. За результатами обстеження можуть виписати штраф. Скоро перднути без наслідків не можна буде🤦‍♂️

От з ковідом 2 роки просто угробили, а зараз:



4,5 тис. закладів освіти навчаються за змішаною формою,

у 4,2 тис. закладах відбувається дистанційне навчання.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на сьогодні понад 500 тисяч українських дітей і 12,5 тисячі вчителів перебувають за кордоном. у понад 4,1 тис. українських шкіл запроваджено очне навчання,4,5 тис. закладів освіти навчаються за змішаною формою,у 4,2 тис. закладах відбувається дистанційне навчання.Внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на сьогодні понад 500 тисяч українських дітей і 12,5 тисячі вчителів перебувають за кордоном. https://news.finance.ua/ua/skil-ky-shko ... -za-kordon

Тривалість уроку 30 хв, це вже 1/3 недобор.

Багато школярів, студентів коледжів та ПТУ виїжджають, коли вік наближається до 18. От з ковідом 2 роки просто угробили, а зараз:Тривалість уроку 30 хв, це вже 1/3 недобор.Багато школярів, студентів коледжів та ПТУ виїжджають, коли вік наближається до 18. Ой+

Повідомлень: 5639 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 08:02 Ой+ написав: drevlyanin написав: навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також) навчання 3 роки більшою мірою он-лайн(зараз також)

От з ковідом 2 роки просто угробили, а зараз:



4,5 тис. закладів освіти навчаються за змішаною формою,

у 4,2 тис. закладах відбувається дистанційне навчання.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на сьогодні понад 500 тисяч українських дітей і 12,5 тисячі вчителів перебувають за кордоном. у понад 4,1 тис. українських шкіл запроваджено очне навчання,4,5 тис. закладів освіти навчаються за змішаною формою,у 4,2 тис. закладах відбувається дистанційне навчання.Внаслідок повномасштабного вторгнення росії станом на сьогодні понад 500 тисяч українських дітей і 12,5 тисячі вчителів перебувають за кордоном. https://news.finance.ua/ua/skil-ky-shko ... -za-kordon

Тривалість уроку 30 хв, це вже 1/3 недобор.

Багато школярів, студентів коледжів та ПТУ виїжджають, коли вік наближається до 18. От з ковідом 2 роки просто угробили, а зараз:Тривалість уроку 30 хв, це вже 1/3 недобор.Багато школярів, студентів коледжів та ПТУ виїжджають, коли вік наближається до 18.

