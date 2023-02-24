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#<1 ... 417418419420 Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Даже скорее наоборот. Начитается. Даже скорее наоборот. Начитается.

В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі))) В Канаде, где таблицю Менделеєва та теорему Піфагора вчать в 10 класі))) Denik Повідомлень: 1875 З нами з: 23.02.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:36 BIGor написав: airmax78 написав: Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим. Для мене це питання юридичне та моральне. Порушив закон - так хоча б не хизуйся цим.

Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень.

Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим. Закон для пересічних, а можновладці типу судей Тупицьких або голов НБУ Шевченки - для них вільний шлях через кордон прямо у Відень.Та і взагалі Ви хто? Суддя Дред? Порушили закон - так хоча б не хизуйтесь цим.

Соромно Бігор? Шевченко з тупицьким винні? Соромно Бігор? Шевченко з тупицьким винні? airmax78 Повідомлень: 41959 З нами з: 25.10.12 Подякував: 955 раз. Подякували: 5150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:50 BIGor написав: Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом. Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ... Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ... Puente Повідомлень: 3677 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:04 Puente написав: BIGor написав: Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом. Це Вам має бути соромно, ви як чиновники і можновладці маєте бути прикладом для пересічних. І тільки надихаючись Вашими успіхами закордоном я теж став емігрантом.

Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ... Емігрант в першому покоління всіма силами намагається асимілюватися . Якщо ні - то він просто заробітчанин , який не знає , що далі робити ...

Ну ви не винайшли велосипеду, так і є. Багато хто думає вертатись, багато вчать мови, працевлаштовуються, і асимілюються. Всі люди різні. Ну ви не винайшли велосипеду, так і є. Багато хто думає вертатись, багато вчать мови, працевлаштовуються, і асимілюються. Всі люди різні. BIGor

Повідомлень: 7275 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1534 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:47 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Damien написав: rjkz написав:

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?

Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?

Абы обсерить образование вне Украины?

Так я вам скажу, что качественное школьное образование не заканчивается за пределами Украины.

Даже скорее наоборот. Начитается.

Это по своему опыту или "Сказки ВЕнского леса"?Как это сидя в Вене можно делать такие "многоумные" выводы о немецком школьном образовании?Абы обсерить образование вне Украины?Даже скорее наоборот. Начитается.

Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.

Ну может не с 10, а с 12 лет - точно Если ребенок без знания языка на разговорном уровне попал заграницу в возрасте от 10 лет и более - это просто катастрофа с точки зрения учебы. Он уже там не выучится нормально при всем желании и в дальнейшем ничего кроме посудомойки/грузчика ему не светит.Ну может не с 10, а с 12 лет - точно



чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов чтобы опровергнуть обобщение подобного рода, достаточно 1 примера, верно? не вдаваясь в интимные подробности, я лично знаю минимум 10 человек, которые приехали в США в возрасте от 12 лет и закончили топ-15 американскую бизнес-школу и сейчас зарабатывают все от 100,000 долларов Без знання мови нп момент переїзду? Без знання мови нп момент переїзду? Faceless

Модератор Повідомлень: 32711 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1371 раз. Подякували: 7687 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 417418419420 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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